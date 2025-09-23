Hong Kong'da Süper Tayfun Ragasa: 700'den Fazla Uçuş İptal Edildi

Süper Tayfun Ragasa nedeniyle Hong Kong'da bu akşamdan itibaren 700'den fazla uçuş iptal edildi; fırtına alarmı 3'ten 8'e yükseltildi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 10:55
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen Süper Tayfun Ragasa nedeniyle 700'ü aşkın uçuş iptal edileceği duyuruldu.

Uçuş İptalleri ve Vatandaşlara Tavsiyeler

Hong Kong Gözlemevi, tayfunun merkezinin şehrin 420 kilometre açığına kadar yaklaştığını bildirerek fırtına alarmı seviyesinin bugün itibarıyla 3'ten 8'e yükseltildiğini açıkladı. Yetkililer, şehirden uzakta ve çevre adalarda bulunan vatandaşlara derhal dönüş yolculuklarına başlamaları yönünde uyarıda bulundu.

Hava yolları iptallerini açıkladı: Cathay Pacific 500, bağlı bölgesel şirket HK Express 100, Hong Kong Airlines 90 ve Great Bay Airlines 23 seferini iptal edecek.

Eğitim Kurumlarında Kapanma

Yetkililer, şehirdeki tüm anaokulları ile ilk ve orta dereceli okulların bugün ve yarın tatil edildiğini bildirdi.

Tayfunun Seyri ve Bölgesel Etkileri

Pasifik Okyanusu'nda oluşan yılın ilk "süper tayfunu" Ragasa'nın ilerlediği güzergahta Filipinler, Tayvan, Hong Kong, Makau ve Çin ana karasında fırtına ve acil durum uyarıları yapılmıştı.

Ragasa, Batı Pasifik'te 16 Eylül'de tropik fırtına olarak ortaya çıktı ve Filipinler'in kuzeydoğu kıyılarına yaklaşırken şiddetini artırarak süper tayfuna dönüştü. Saatteki hızı 260 kilometreye ulaşan rüzgarlar taşıyan Ragasa'nın, Filipinler'in kuzeyinde etkili olduktan sonra Bashi Kanalı'ndan batıya doğru hareket ederek önce Çin'in güney kıyılarına ulaşması, ardından batıya yönelerek Vietnam'ın kuzeyine kadar ilerlemesi bekleniyor.

