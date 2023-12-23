HSK: Güz kararnamesine yönelik iddialar asılsızdır

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2023 yılı adli ve idari yargıda mazerete dayalı güz kararnamesi yayınlandı. Kararname ile 480 adli, 26 idari yargı hakim ve savcısının görev yeri değişti. Kararnameye göre, bazı il başsavcıları, bölge adliye mahkemesi daire başkanları, ağır ceza mahkemesi başkanları ve cumhuriyet savcıları yeni görev yerlerine atandı. HSK, kararname hakkında ortaya atılan iddiaları yanıt verdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 21.12.2023 tarihinde yayınladığı Güz Kararnamesi ile ilgili olarak bazı medya kuruluşlarının gerçeği yansıtmayan iddialarını yalanladı. HSK, görev yerleri değişen yargı mensupları hakkında yapılan haberlerin yargıya olan güveni zedelemeye yönelik olduğunu belirtti. HSK, kamuoyunu doğru bilgilendirmek için basın açıklaması yaptı.

Güz kararnamesi ile 506 hakim-savcının görev yeri değişen HSK, kararnameye ilişkin iddiaları reddetti. HSK, atamaların mazeret, ihtiyaç, kadro ve soruşturma durumlarına göre yapıldığını açıkladı.

HSK'nın 21.12.2023 tarihli kararnamesine istinaden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da yayımlanan Güz Kararnamesinde hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızın öncelikle mazeretlerine ilişkin talepleri dikkate alınarak; ihtiyaç ve kadro durumu ile haklarında devam eden soruşturmalardan dolayı eski görev yerlerinde kalmalarının doğurabileceği sıkıntılar gözetilerek değerlendirme yapılmıştır."