HSK Üyeliği İçin 3 Aday Belli Oldu: Yurtsever, Ergüneş, Yağcı

HSK üyeliği için 3 aday belirlendi

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Genel Kurulca Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) seçilecek 1 üyenin üç katı adayını belirledi. Toplantı, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun başkanlığında yapıldı.

Toplantı ve aday başvuruları

Özbudun, toplantının açılışında adayları belirlemek üzere kurulan alt komisyona çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Alt Komisyon Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, HSK üyeliği için başvuran adayların şekil şartlarına sahip olup olmadıklarının incelendiğini bildirdi.

Alparslan, adaylık için avukatlar arasından 24, öğretim üyeleri arasından 7 kişi olmak üzere toplam 31 başvuru yapıldığını aktardı. Alparslan, "Başvuran adaylardan Ayşe Demirel'in 'meslekte fiilen 15 yılı doldurmuş olma' şartını taşımadığını başvuru tarihinde 8 yıl 9 ay 22 gün olduğu seçilebilme şartına haiz olmadığı tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Seçim usulü ve karşı görüşler

Komisyon Başkanı Özbudun, seçimlerin ilk turunda adayların üçte iki oyunu alması gerektiğini; bu sağlanamazsa ikinci tur oylamada beşte üç çoğunluk aranacağını, ikinci oylamada da sonuç alınamaması halinde en çok oy alan iki aday arasında kura çekimi yapılacağını belirtti.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ise toplantıda yaptığı açıklamada, avukatlar arasında seçilecek adaylarda "meslekte fiilen 15 yılı doldurma" şartının arandığını hatırlatarak, "Sadece baro kaydına bakmak yeterli görülmüş. Sadece baro kaydı değil, fiilen o işi yaptığını belgeleyecek evrak da istenmiş olmalıydı." dedi.

Tezcan, ayrıca tek tek üyeler için seçim yapmak yerine kurulun görev süresi göz önünde bulundurularak topluca seçim yapılması gerektiğini savundu ve seçim yöntemini eleştirdi: "Biz Genel Kurula 3 aday belirleyeceğiz. Her bir aday için ayrı ayrı oylama yapılması lazım. Bir seferde 3 ismi yazıp 3'te 2'yi mi, 5'te 3'ü mü sağladığına bakmak değil, tek oy kullanmak suretiyle yapıp tamamlamamız lazım. Bugüne kadar yapılan uygulamadan dönülmesi gerektiğini ifade ediyoruz. 3'üncü seçimi uygun bulmayacağımızı ifade ediyoruz."

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin da seçim yöntemini Anayasaya aykırı olmakla eleştirdi.

Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, HSK'nin yargı bağımsızlığının, tarafsızlığının, hukukun üstünlüğünün ve adalet mekanizmasının etkinliğinin teminatlarından biri olduğunu vurgulayarak, komisyonun yerleşik uygulamasını savundu. Yüksel, usulün ilk olarak 10 Mayıs 2017'de atıldığını, sonrasında 20 Mayıs 2021, 17 Kasım 2021, 17 Ocak 2024 ve son olarak Mayıs 2025'te de aynı şekilde uygulandığını belirtti ve yerleşik teamülün takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Oylama süreci ve sonuç

Yeni Yol Partisi ve CHP'nin seçim yöntemine ilişkin önergeleri reddedildi. Görüşmelerin ardından Tasnif Komisyonu kurularak HSK'ye seçilecek 1 üyenin üç katı adayın belirlenmesi için seçime geçildi; seçimler basına kapalı yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, CHP'li komisyon üyelerinin seçim yöntemine ilişkin itirazları seçim sırasında da devam etti. CHP'li vekiller itirazlarının kabul edilmemesi üzerine komisyonu terk etti.

Yaklaşık üç saat süren komisyon toplantısı ve seçimlerin ardından HSK üyeliği için Genel Kurula bildirilecek adaylar şu şekilde belirlendi: Havvanur Yurtsever, İsmail Ergüneş ve Mustafa Naim Yağcı.

Genel Kuruldaki seçim işlemi

TBMM Genel Kurulu, gelecek haftalarda HSK için 1 üye seçecek. Karma Komisyon tarafından belirlenen üç aday arasından her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapılacak. Birinci oylamada üye tamsayısının 3'te 2 çoğunluğu, bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının 5'te 3 çoğunluğu gerekecek. İkinci oylamada da üye seçilemezse, en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüyle üye seçimi gerçekleştirilecek.

Seçilecek HSK üyesinin görev süresi 4 yıl olacak.

