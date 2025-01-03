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HÜDA PAR Milletvekili Dinç'ten İsrail'e Tepki: Ebu Safiyye İçin Mücadele Çağrısı

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, İsrail'in alıkoyduğu hastane müdürü için TTB'den mücadele talep etti.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 16:30
HÜDA PAR Milletvekili Dinç'ten İsrail'e Tepki: Ebu Safiyye İçin Mücadele Çağrısı

HÜDA PAR Milletvekili Dinç'ten İnsani Mücadele Çağrısı

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nde alıkonulan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'nin özgürlüğü için Türk Tabipler Birliği(TTB) ve Türkiye'deki doktorları harekete geçmeye davet etti.

Dünyaya İnsanlık Dersi Verdi

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ebu Safiyye'nin hastanesinin defalarca saldırıya uğramasına rağmen vazgeçmeyerek tüm dünyaya insanlık dersi verdiğini vurguladı. Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard'ın Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması yönündeki çağrısına da dikkat çeken Dinç, bu haklı mücadelede Türk Tabipler Birliği ve tüm doktorların yer alması gerektiğini belirtti.

Hastane Müdürüne Sahip Çıkılmalı

Dinç, Ebu Safiyye’ye sahip çıkılmadığını ifade ederek, insanlığın onuru ve hakları için mücadele eden bir doktorun bu şekilde yalnız kalmaması gerektiğini söyledi.

Suriye'nin Yeniden İnşası İçin Birliktelik

Ayrıca Dinç, Suriye'nin yeniden inşası için tüm kesimlerin işbirliği yapması gerektiğini dile getirerek, güçlü bir birliktelik ve her kesimle diyalog mesajı veren yeni Suriye yönetimi'nin desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Acil Anayasa İhtiyacı

Ülkedeki bazı toplulukların endişelerinin giderilmesi için acil bir şekilde Suriye'de yeni bir anayasa yapılması gerektiğini belirten Dinç, bu sürecin siyasi ve ekonomik olarak yeniden inşasında bölge ülkelerinin daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

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