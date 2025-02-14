HÜDA PAR Milletvekili Faruk Dinç'ten Uyuşturucu Tedavisi İçin Yasal Düzenleme Çağrısı

HÜDA PAR Milletvekili'nden Uyuşturucu Tedavisi İçin Acil Düzenleme İhtiyacı

Mersin Milletvekili Faruk Dinç, uyuşturucu tedavisinin Türkiye'de mevcut olan uygulamalarını eleştirerek, yasal bir düzenlemenin zorunlu hale geldiğini ifade etti. Dinç, yaptığı basın toplantısında, "Bugün uyuşturucuya bulaşmış bir bağımlı, kendi isterse tedavi olabiliyor. Ancak bu kişi, tedavi olmak zorunda olmalıdır" dedi.

Yerel Sorunlar ve Uyuşturucu Tedavisi

Mersin’deki ulaşımla ilgili sorunları gündeme getiren Dinç, 2022 yılında temeli atılan metro projesinin beklentilere cevap veremediğini belirtti. Dinç, Mersin halkının konu hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Uyuşturucu sorununa dikkat çeken Faruk Dinç, "Uyuşturucuya bulaşmış bir bağımlı, kendi isteğine bakılmaksızın tedavi olmak zorunda olmalı" diyerek, mevcut durumun yetersizliğine dikkat çekti. Ancak bunun, sorunun köklü bir çözümünün olmadığını belirten Dinç, asıl mücadelenin uyuşturucu baronlarıyla yapılması gerektiğini ifade etti.