Hukukçular Derneği'nden 'Adalet Aranıyor' Belgeseli Gösterimi

Hukukçular Derneği'nden Dikkat Çeken Belgesel Gösterimi

Hukukçular Derneği tarafından hazırlanan ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasını konu alan "Adalet Aranıyor" belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi.

Etkinlik, SETA Vakfı'nın salonunda düzenlendi ve belgesel, TRT World ve TRT Arabi kanallarında da izleyiciyle buluştu.

Söyleşi ile Derinlemesine İnceleme

Gösterimin ardından belgeselin yönetmeni Mücahit Emre Sever ve yönetici-yapımcı Bilal Alemdaroğlu katılımcılarla bir söyleşi gerçekleştirdi. Bu söyleşide, Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından İsrail'e yönelik müdahalenin hukuki boyutları üzerinde duruldu.

Ayrıca, belgeselin hazırlanma sürecinin 8 ay sürdüğü ve 6 ülkeden 17 kişiyle röportaj yapıldığı paylaşıldı. Belgeselde, özel grafikler ve arşiv görüntüleri de izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Belgeselin Hedefi ve Motifleri

Yönetmen Sever, belgeselde Filistin’deki süreci yakından takip eden hukukçu, akademisyen, gazeteci, raportör ve bürokratların değerlendirmelerini aktarmayı amaçladıklarını ifade etti.

Yönetici-yapımcı Alemdaroğlu ise, Güney Afrika ve Filistin halkları arasında, Apartheid rejimlerine karşı mücadele açısından önemli bir ortaklık olduğunu vurgulayarak, belgeselde bu davanın açılmasına yönelik motivasyonları incelediklerini belirtti.

Hukukçular Derneğince hazırlanan ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı’nda açtığı soykırım davasını konu alan "Adalet Aranıyor" belgeselinin gösterimi yapıldı.

Hukukçular Derneğince hazırlanan ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı’nda açtığı soykırım davasını konu alan "Adalet Aranıyor" belgeselinin gösterimi yapıldı.