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Hükümetin belediyelere İlbank paylarında kesinti planına, Bolu Belediye Başkanı'ndan sert tepki!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti hükümetinin yerel seçimlerde yaşadığı kayıpların ardından belediyelere yönelik planladığı tasarruf tedbirlerine sert tepki gösterdi

Yayın Tarihi: 23.04.2024 00:35
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 00:35
Hükümetin belediyelere İlbank paylarında kesinti planına, Bolu Belediye Başkanı'ndan sert tepki!

Yerel seçimlerin ardından AK Parti'nin bazı belediyeleri kaybetmesinin ardından, hükümetin tasarruf tedbirleri kapsamında belediyelere yönelik İlbank paylarını %30 oranında düşürme planı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sert tepkisine neden oldu.

Başkan Özcan'ın açıklamasına göre, belediyelere yapılacak bu kesinti, zaten sınırlı olan mali kaynakları daha da azaltacak. %6 ve %4,5'lik oranlarla vergi gelirlerine katkı sağlayan İlbank paylarının düşürülmesi, belediyelerin faaliyetlerini etkileyecek önemli bir adım olarak görülüyor.

Hükümetin tasarruf tedbirlerine karşı çıkan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, öncelikle Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) bütçe gelirlerinin %30 oranında düşürülmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, 81 il belediyesinin İlbank gelirlerinin düşürülmesinin siyasi bir intikam çabası olduğunu savunarak, "Türk halkı bunu affetmez!" dedi.

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