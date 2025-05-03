DOLAR
38,54 -0,02%
EURO
43,62 0,13%
ALTIN
4.016,84 0%
BITCOIN
3.712.734,73 0,72%

Hulusi Akar Kayseri'de Terörsüz Türkiye Vurgusunda Bulundu

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri'de terörsüz Türkiye sürecini ve savunma sanayindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 17:19
Hulusi Akar Kayseri'de Terörsüz Türkiye Vurgusunda Bulundu

Hulusi Akar Kayseri'de Terörsüz Türkiye Vurgusunda Bulundu

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri'de gerçekleştirilen toplantıda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akar, "Devletin iradesi aynı olduğu yerde duruyor, herhangi bir taviz vermeden, pazarlığa girmeden, alışveriş noktası yapmadan inşallah hayırlısıyla sonuçlanacak," dedi.

Ülke Süreçleri ve İş Dünyası

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda iş insanlarıyla bir araya gelen Akar, ülkenin geçirdiği süreçlerin iş dünyasının desteğiyle aşılacağını ifade etti. Bu bağlamda Suriye'deki gelişmelerin yakından izlendiğini belirtti ve yasa dışı silahlı gruplara karşı kararlı duruşlarını sürdüreceklerinin altını çizdi.

Ege, Akdeniz ve Kıbrıs Meselesi

Akar, Ege'de, Akdeniz'de ve Kıbrıs’ta mevcut sorunlara dikkat çekerek, "Biz çok bilinçli ve bilgili bir şekilde ne kendimizin ne de Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını bugüne kadar çiğnetmedik, bugünden sonra da çiğnetmeyeceğiz," dedi.

Savunma Sanayisinde İlerleme

Türkiye'nin savunma sanayisinde ulaştığı başarıları vurgulayan Akar, "Hafif silah ve mühimmatlar başta olmak üzere pek çok ürünü kendi tasarım ve üretimimizle üretiyoruz. Dünyada deniz topu üretimi gerçekleştiren 4 ülkeden biriyiz, bu muazzam bir başarı," şeklinde konuştu.

Terörsüz Türkiye Süreci

Akar, terörsüz Türkiye sürecinin müzakere ve pazarlık olmayacağını belirterek, "Burada yapılan şey devletin iradesidir. Mehmetçik teröristlerle mücadele ederken, diğer taraftan masada bu beladan kurtulma çalışmaları devam etmektedir. Süreçte herhangi bir aksama, vazgeçme söz konusu değil," ifadelerini kullandı. Akar, teröristlerin örgütlerini feshedip silahlarını teslim edeceklerine inandıklarını ifade etti.

Kayseri'ye Yatırımlar

Kayseri'ye yapılan yatırımlara da değinen Akar, ulaşım, altyapı, sosyal tesisler ve sağlık alanında birçok yatırımın gerçekleştirildiğini, hızlı tren çalışmalarının sürdüğünü, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 100 yataklı hastanenin 600 yatağa çıkarılacağını kaydetti.

Toplantıya AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan da katıldı. Basına kapalı şekilde devam eden etkinlikte, Kayseri için atılan adımlar ve gelecek projeler üzerinde duruldu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri...

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda kentteki iş insanlarıyla bir araya geldi. Akar, burada açıklamalarda bulundu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri...

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda kentteki iş insanlarıyla bir araya geldi. Akar, burada açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağrı'da Feci Kaza: 2 Ölü, 8 Yaralı
2
Dervişoğlu'ndan Türkçülük Günü Kutlaması: 'Birlikte Güçlüyüz'
3
Fatih Sultan Mehmet, 544. Yılında Hünkar Çayırı'nda Anıldı
4
Düzce'de Sahte Altın Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
5
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında İmamoğlu'nun Tutukluluğuna İtiraz
6
Kayseri'den Enerji Tasarrufu ve Güvenliği Sağlayan Akıllı Ev Sistemi
7
TBMM'de 2024'te 23 Kanun ve 5 Araştırma Komisyonu Kuruldu

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi