Hülya Hınıslı, 6 Şubat Depremlerinin Acısını Yaşıyor

Hülya Hınıslı, Eşini ve Komşularını Kaybetmenin Acısını Yaşıyor

Osmaniye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde, Bilge Sitesi'nin yıkılması sonucu eşiyle birlikte 105 kişinin hayatını kaybettiği enkazdan yaralı olarak kurtulan Hülya Hınıslı, her gün o acı dolu alanı ziyaret ediyor. Yıkılan binanın ayak izlerini silmemek adına o bölgede durarak, hayatını kaybeden eşini ve komşularını anıyor.

Eşinin Anısına Sadık Kalıyor

Hülya Hınıslı, Esenevler Mahallesi'nde bulunan Bilge Sitesi'nde eşinin yanı sıra çok sayıda komşusunu da kaybetti. Sitenin 4'üncü katında eşiyle birlikte yaşayan Hınıslı, o gün yaşanan dehşeti unutamıyor. Herkesin yaşamından koparıldığı o dehşet anları, onun için hâlâ taze bir yara olarak kalmaya devam ediyor.

Deprem Anı ve Sonrası

Hınıslı, yaşadığı korkunç anları şu sözlerle anlatıyor: "Çok kötü bir sarsıntıyla sallandık. Eşim depremden korktuğu için ona teselli vermeye çalıştım. Ancak o korku içindeki anlarımızda dolabın kapağı üzerime düştü. Gözlerimi açtığımda üzerimdeki enkazın altında dışarıda yağmur yağıyordu. Ayrı bir şekilde yaralı olarak dışarıdaydım."

Acıların Dinmemesi

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hınıslı, 15 gün boyunca tedavi gördü. Enkazdan çıkarıldıktan sonra eşinin cansız bedeni depremin 6. gününde bulundu. "Eşimin cenazesine gidemedim. Çok üzgünüm, açık yaralarım olduğu için izin verilmedi." diyen Hınıslı, yaşadığı kayıpların acısını ancak zamanla hafifleyeceğini umut ediyor. Ancak o acılara bir türlü veda edemediğini de dile getiriyor.

Hülya Hınıslı’nın Yaşadığı Zorluklar

Eşi ve 105 komşusunu kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olan Hınıslı, "Acıları geçmiyor, nasıl geçecek bilmiyorum." şeklinde ifade ediyor. Hayatta kalmasının bir anlamı olduğunu düşünen Hınıslı, eşine ve komşularına duyduğu özlemi her defasında yaşıyor. 2002'den bu yana birlikte yaşadığı komşularının, hayatının önemli bir parçası olduğunu söylüyor: "Eğer eşim yaşasaydı bile 105 komşum için aynı şekilde üzülürdüm. Çok iyi komşularımız vardı ve ben buna çok üzgünüm."

Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan, 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi'nin enkazından yaralı kurtulan Hülya Hınıslı, eşi ve komşularının acısını yüreğinde taşıyor.

Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan, 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi'nin enkazından yaralı kurtulan Hülya Hınıslı, eşi ve komşularının acısını yüreğinde taşıyor.