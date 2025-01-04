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Humus'ta Eski Rejim Askerlerine Operasyonlar Devam Ediyor

Suriye'nin Humus ilinde, eski rejim askerlerine yönelik güvenlik operasyonları sürerken önemli bir mühimmat deposu bulundu.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 16:45
Humus'ta Eski Rejim Askerlerine Operasyonlar Devam Ediyor

Güvenlik Operasyonları Sürüyor

Suriye'nin Humus ilinde, Baas rejimini deviren Askeri Operasyonlar Komutanlığı tarafından başlatılan güvenlik operasyonları devam ediyor. Bu operasyonda, kent merkezindeki Zehra Mahallesi'nde bir mühimmat deposu keşfedildi.

Eski Rejim Unsurlarına Yönelik Eylemler

Askeri Operasyonlar Komutanlığı, operasyonlar çerçevesinde Suriye halkına karşı suç işleyen ve teslim olmayı reddeden Şebbiha komutanlarından Saher Al-Naddaf'ın yakalandığını duyurdu.

Bunun yanı sıra, Humus ilinde silahlarını teslim etmeyen eski rejim askerlerine yönelik güvenlik operasyonlarının genişletileceği belirtildi. Baas rejimi 8 Aralık'ta yıkıldıktan sonra, komutanlık genel af ilan etmiş ve devrik rejim unsurlarından belirli bir süre içerisinde silahlarını teslim etmelerini istemişti.

Daha önce Tartus ve Lazkiye illerinde de benzer operasyonlar gerçekleştiren komutanlık, bölgedeki güvenliği sağlamak amacıyla kararlı adımlar atmaktan çekinmiyor.

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