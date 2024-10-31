Humus'ta Hava Saldırıları: İsrail Suçlaması

Humus'taki Hava Saldırıları

Suriye'nin Humus iline bağlı Kusayr ilçesinde kimliği belirsiz savaş uçakları, saat 13.20-13.55 arasında birden fazla hava saldırısı gerçekleştirdi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bu saldırılar, Humus'un güney kırsalında yer alan çeşitli hedefleri vurdu.

Hedef Alınan Noktalar

Saldırılarda, pazar yerindeki bir askeri karargah, Cusiye Sınır Kapısı, sanayi bölgesindeki bir başka askeri karargah ve Asi Nehri üzerindeki Def Köprüsü hedef alındı. Def Köprüsü'nün, Hizbullah tarafından askeri ve lojistik sevkiyat amacıyla kullanıldığı bilgisi yer alıyor.

Esed Rejimi'nin Suçlamaları

Beşşar Esed rejiminin resmi ajansı SANA, saldırıların arkasında İsrail güçlerinin bulunduğunu öne sürdü. Haberde, Israeli’nin Kusayr’daki sanayi alanlarıyla sivil yerleşim alanlarını hedef aldığı ve bazı sivillerin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'den Yanıt Gelmedi

Öte yandan, bu hava saldırısıyla ilgili olarak İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmamış durumda. Humus ilinde Hizbullah ve İran destekli milislerin yoğun olarak bulunduğu biliniyor. 2011 yılından bu yana, Suriye’de iç savaşın patlak vermesiyle birlikte İsrail, zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye Ordusu'na bağlı askeri hedeflere saldırılar düzenlemektedir.