Hun Sen: Türkiye'nin Diplomatik Çabaları Uluslararası Barış İçin Değerli

Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen Türkiye'ye Övgüde Bulundu

Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile ortak düzenledikleri basın toplantısında Türkiye'nin uluslararası çatışmaları çözme konusundaki çabalarını övdü. Hun Sen, "Rusya-Ukrayna krizi sırasında Türkiye'nin diyaloğu başlatması, bu çatışmanın çözümüyle ilgili çok değerli. Umuyorum ki Türkiye bu görevi üstlenmeye devam edecek ve Rusya-Ukrayna Savaşı müzakereler aracılığıyla bir nihayete erecek." dedi.

Kamboçya-Türkiye İlişkileri ve Ticaret Hedefleri

Hun Sen, TBMM Başkanıyla baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdikten sonra basına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin misafirperverliğine teşekkür etti. Kamboçya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin açılmasının önemine de dikkat çeken Hun Sen, bu ziyaretin iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirme fırsatı sunduğunu ifade etti.

İki ülke ilişkilerinin 65. yıl dönümüne denk geldiğine vurgu yapan Hun Sen, "Ticaret hacmimizin artırılmasını hedefliyoruz. 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile belirlediğimiz 1 milyar dolarlık ticaret hedefimiz var, ancak şu anda bu rakam yalnızca 200 milyon dolar. Bu yeni aşamada ilişkilerimizin daha da hızlanmasını umuyorum." diyerek mevcut durum hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin Asya ile Bağlantısı ve Yatırım Fırsatları

Hun Sen, Türkiye'nin Asya'nın diyalog üyelerinden biri olarak çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, "Türkiye hem Asya'nın hem de Avrupa'nın parçası olduğundan bölgeler arasında önemli bir köprü görevi görüyor. Umuyorum ki Asya ve Türkiye arasındaki ilişkiler daha da gelişecek." ifadelerini kullandı.

%Kamboçya Senato Başkanı, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari yatırımların artırılması gerektiğini de vurgulayarak, "Kademeli olarak bu hedefe ulaşmayı umuyoruz." şeklinde konuştu.

Küresel Durum ve Barış Umutları

Hun Sen, uluslararası çatışmaların çözümü açısından Türkiye'nin çabalarının çok önemli olduğunu tekrar ederek, "Herhangi bir savaşı yalnızca müzakere ve diyalog bitirebilir." dedi. Ayrıca, küresel durumun karmaşık olduğunu belirten Hun Sen, Suriye'deki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini ifade ederek, "Suriye halkının geleceğine kendisinin karar vermesi gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.