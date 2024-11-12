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HÜRJET'in İkinci Prototipi İlk Uçuşunu Başarıyla Tamamladı

HÜRJET'in ikinci prototipi, 26 dakika havada kalarak başarılı bir ilk uçuş gerçekleştirdi ve terör saldırısında şehit olanların isimleri taşınıyor.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 18:46
HÜRJET'in İkinci Prototipi İlk Uçuşunu Başarıyla Tamamladı

HÜRJET'in İkinci Prototipi Havada

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in ikinci prototipi, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. 26 dakika havada kalan prototip, çeşitli manevra testleri gerçekleştirdi.

Uçuş Detayları

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, HÜRJET'in ilk prototipi 25 Nisan 2023 tarihinde ilk uçuşunu yapmıştı. Şimdiye kadar 140'ın üzerinde test faaliyeti tamamlayan HÜRJET, ikinci prototip ile birlikte gökyüzü ile yeniden buluştu. İkinci prototip, 200 knot süratte 10 bin feet irtifaya çıkarak ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Terör Saldırısına Tepki

23 Ekim'de TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında 5 kişi şehit olmuştu. Saldırı sonrasında TUSAŞ, "daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz" mesajıyla kamuoyuna seslendi. HÜRJET'in ikinci prototipinin uçuşu, bu acı olaydan sadece 20 gün sonra gerçekleşti ve prototipin gövdesinde şehitlerin isimleri taşınıyor.

Gelecek Hedefleri

HÜRJET jet eğitim uçağının projelendirilmesi 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinesinde başlatıldı. Proje, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla milli imkanlarla geliştirilmektedir. HÜRJET, tek motorlu, tandem ve modern aviyonik kokpite sahip bir hava aracı olarak tasarlandı. İlk teslimatın 2026 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Açıklamalarda Bulundu

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, projenin ilerlemesi hakkında yaptığı açıklamada, HÜRJET'in olgunlaştırma aşamalarının tamamlanmasının ardından teslimatların başlayacağını belirtti. Demiroğlu, "Gök vatanımızdaki uçaklarımızın sayısı artacak. Ülkemiz için daha güçlü yarınlara kanat açıyoruz." diyerek projeye olan inancını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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