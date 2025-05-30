DOLAR
39,24 -0,33%
EURO
44,57 0,1%
ALTIN
4.150,3 0,46%
BITCOIN
4.138.195,17 0,64%

Hüseyin Büyükfırat, TÜİB Başkanlığına Yeniden Seçildi

Hüseyin Büyükfırat, Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) Başkanlığı'na yeniden seçildi. Toplantıda iki ülke ilişkileri vurgulandı.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 14:13
Hüseyin Büyükfırat, TÜİB Başkanlığına Yeniden Seçildi

TÜİB Genel Kurulu'nda Yeniden Lider

Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) Başkanlığı'na Hüseyin Büyükfırat yeniden seçildi. Bakü'de gerçekleştirilen TÜİB'in 6. Genel Kurul Toplantısı, iki ülke iş insanlarının bir araya geldiği önemli bir etkinlik oldu.

Önemli İsimler Toplantıda Bir Araya Geldi

Toplantıya Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Yardımcısı Elnur Aliyev ve KOBİA Başkanı Orhan Memmedov gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca Türk kurum ve kuruluş temsilcileri ile iş insanları da etkinlikte hazır bulundu.

Saygı Duruşu ile Başladı

Etkinlik, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Saygı duruşunun ardından Türkiye ve Azerbaycan'ın milli marşları okundu.

Türkiye-Azerbaycan İlişkilerine Dikkat Çekildi

Toplantıda konuşma yapan Büyükelçi Akgün, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin sadece stratejik ortaklık değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel bağlara dayalı bir kardeşlik olduğunu vurguladı. Akgün, iki ülke arasında özellikle ekonomi ve ticaret alanında önemli gelişmelere dikkat çekti.

Dış Ticaret Hedefleri

Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, 2021 yılında yürürlüğe giren Tercihli Ticaret Anlaşması'nın 1 Temmuz 2024 itibarıyla genişletileceğini belirtti. Ayrıca, cumhurbaşkanlarının belirlediği 15 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefi doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

TÜİB Başkanlığı’na Yeniden Seçim

TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat, Azerbaycan'da 'bir millet, iki devlet' anlayışıyla hareket ettiklerini ifade ederek, Türk iş dünyasının bu hedeflere katkı sunmayı sürdüreceğini belirtti. Konuşmaların ardından yapılan seçimde, Hüseyin Büyükfırat, oy birliğiyle tekrar TÜİB Başkanlığı'na seçildi.

Azerbaycan'daki Türk iş insanlarının kurduğu Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler...

Azerbaycan'daki Türk iş insanlarının kurduğu Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği'nin (TÜİB) 6. Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Bakü'de düzenlenen toplantıda TÜİB Başkanlığına Hüseyin Büyükfırat yeniden seçildi. Büyükfırat, burada konuşma yaptı.

Azerbaycan'daki Türk iş insanlarının kurduğu Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler...

Azerbaycan'daki Türk iş insanlarının kurduğu Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği'nin (TÜİB) 6. Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Bakü'de düzenlenen toplantıda TÜİB Başkanlığına Hüseyin Büyükfırat yeniden seçildi. Büyükfırat, burada konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!
2
İzmir'de Grev: Sendikacılar Başkan ve Bürokratları Sorumlu Tutuyor
3
Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti
4
Bakan Göktaş'tan Koruyucu Aile Farkındalık Programı'na Önemli Mesajlar
5
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'da Yermak ile Görüştü
6
Samsun'da FETÖ Operasyonu: 14 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
7
Düzce'de Ambulansta Beklenen Mucize: 4 Günlük Bebek İstanbul'a Ulaştırıldı

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!

Hayvancılıkta Destek Müjdesi: 18.000 TL Ödeme ile Asgari Ücrete Ulaşılacak

Aile Yılı'nda Doğum Yardımında Yeni Gelişme: 5.000 TL Destek Başladı

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu