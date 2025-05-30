Hüseyin Büyükfırat, TÜİB Başkanlığına Yeniden Seçildi

TÜİB Genel Kurulu'nda Yeniden Lider

Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) Başkanlığı'na Hüseyin Büyükfırat yeniden seçildi. Bakü'de gerçekleştirilen TÜİB'in 6. Genel Kurul Toplantısı, iki ülke iş insanlarının bir araya geldiği önemli bir etkinlik oldu.

Önemli İsimler Toplantıda Bir Araya Geldi

Toplantıya Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Yardımcısı Elnur Aliyev ve KOBİA Başkanı Orhan Memmedov gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca Türk kurum ve kuruluş temsilcileri ile iş insanları da etkinlikte hazır bulundu.

Saygı Duruşu ile Başladı

Etkinlik, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Saygı duruşunun ardından Türkiye ve Azerbaycan'ın milli marşları okundu.

Türkiye-Azerbaycan İlişkilerine Dikkat Çekildi

Toplantıda konuşma yapan Büyükelçi Akgün, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin sadece stratejik ortaklık değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel bağlara dayalı bir kardeşlik olduğunu vurguladı. Akgün, iki ülke arasında özellikle ekonomi ve ticaret alanında önemli gelişmelere dikkat çekti.

Dış Ticaret Hedefleri

Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, 2021 yılında yürürlüğe giren Tercihli Ticaret Anlaşması'nın 1 Temmuz 2024 itibarıyla genişletileceğini belirtti. Ayrıca, cumhurbaşkanlarının belirlediği 15 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefi doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

TÜİB Başkanlığı’na Yeniden Seçim

TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat, Azerbaycan'da 'bir millet, iki devlet' anlayışıyla hareket ettiklerini ifade ederek, Türk iş dünyasının bu hedeflere katkı sunmayı sürdüreceğini belirtti. Konuşmaların ardından yapılan seçimde, Hüseyin Büyükfırat, oy birliğiyle tekrar TÜİB Başkanlığı'na seçildi.

Azerbaycan'daki Türk iş insanlarının kurduğu Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği'nin (TÜİB) 6. Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Bakü'de düzenlenen toplantıda TÜİB Başkanlığına Hüseyin Büyükfırat yeniden seçildi. Büyükfırat, burada konuşma yaptı.

Azerbaycan'daki Türk iş insanlarının kurduğu Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği'nin (TÜİB) 6. Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Bakü'de düzenlenen toplantıda TÜİB Başkanlığına Hüseyin Büyükfırat yeniden seçildi. Büyükfırat, burada konuşma yaptı.