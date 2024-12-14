Hüseyin Zeybek'ten Yunanistan'ın 2025 Bütçesine Sert Eleştiri

Hüseyin Zeybek, Yunanistan'ın 2025 Bütçesini Eleştirdi

Yunanistan'da Yeni Sol Partisinin Türk milletvekili Hüseyin Zeybek, mecliste gerçekleştirdiği konuşmada, ülkenin 2025 bütçesini eleştirerek hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarını hedef aldı.

Bütçe görüşmeleri sırasında söz alan Zeybek, Yunanistan’ın Avrupa'daki yoksulluk, eğitim ve sağlık alanlarındaki sıralamalarında gerileme yaşandığına dikkat çekti. Özellikle İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi gibi bölgedeki eğitim sorunlarını gündeme taşıdı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine atıfta bulunan Zeybek, Yunanistan’ın eğitim harcamalarının gayrisafi milli hasılanın yalnızca %2,92 oranında olduğunu, Avrupa ortalamasının ise %4,7 olduğunu belirtti. Ayrıca, ülkedeki okulların fiziki yetersizliklerinin altını çizdi.

Yüksekteki eğitim sorunlarını dile getiren Zeybek, İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi için modern ve güvenli bir bina ihtiyacının aciliyetine vurgu yaparak, bu konudaki sözlü soru önergesinin 16 Aralık Pazartesi günü tartışılacağını hatırlattı.

Zeybek, Eurostat verilerine işaret ederek, Yunanistan’ın yoksulluk oranıyla Avrupa’da birinci sırada bulunduğunu ve her üç vatandaştan ikisinin temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını kaydetti. Yunanistan'ın ortalama maaş ve saatlik ücretler açısından da AB ülkeleri arasında sınırlı bir konumda olduğunu vurguladı.

2023 yılı itibarıyla yıllık kişi başına düşen gelirin 17 bin avro olduğunu, Avrupa Birliği (AB) ortalamasının ise 37 bin avro olduğunu belirten Zeybek, "Vatandaşlarımız Avrupa’daki ortalama maaşın yarısından daha az bir gelir elde ediyor." dedi.

Son olarak, eğitim ve sağlık harcamalarının artırılması, sosyal yardımların kesintisiz sürdürülmesi ve bölgesel kalkınma projelerinin hızla hayata geçirilmesinin gerekliliğine dikkat çekti.