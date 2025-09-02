Husiler 28 Ağustos Sana Saldırısını BMGK'ya Protesto Etti

Protesto mektubunu Dışişleri Bakan Yardımcısı iletti

Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), 28 Ağustos tarihinde başkent Sana'ya düzenlenen saldırıda aralarında Husi yönetimin Başbakanı Ahmed er-Rehavi ve 9 bakan'ın da bulunduğu 12 yetkilinin öldürülmesine ilişkin olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) resmi bir protesto mektubu gönderdi.

Haberde, protesto mektubunun SABA Haber Ajansı aracılığıyla ve Husi yönetiminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdulvahid Ebu Ras tarafından BMGK'ya iletildiği belirtildi.

Mektupta öne çıkan ifadeler ve çağrılar

Ebu Ras, mektupta saldırının 'İsrail'in korkakça ve haince düzenlediği' bir eylem olduğunu ve aralarında Dışişleri Bakanı'nın da bulunduğu hükümet yetkililerinin hedef alındığını vurguladı. Saldırının, Yemen'in egemenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğünün yanı sıra BM Antlaşması ile uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu kaydetti.

Ebu Ras ayrıca, İsrail'in bu son saldırıyla Yemen'de 20 Temmuz 2024'ten bu yana siviller ve sivil nesneler aleyhinde işlediği suçlar dizisine bir yenisini eklediğini belirtti ve uluslararası topluma 'ahlaki ve yasal sorumluluğunu üstlenme, İsrail'in işlediği suçları engelleme, İsrail'i uluslararası hukuka uymaya zorlama ve cezasızlık politikasına son verme' çağrısında bulundu.

İsrail ordusu ise 28 Ağustos Perşembe günü yaptığı açıklamada, 'Hava kuvvetleri, Sana bölgesinde Husi rejimine ait bir askeri hedefe hassas güdümlü saldırı gerçekleştirdi.' ifadesini kullanmıştı.

Bölgesel gerilim ve misilleme saldırıları

Husiler, İsrail'in saldırısında aralarında Başbakan Ahmed er-Rehavi ve 9 bakan'ın bulunduğu 12 yetkilinin öldürüldüğünü duyurmuştu. Öte yandan Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarına misilleme olarak füzeler ve insansız hava araçlarıyla İsrail'e saldırılar düzenliyor ve İsrail'le bağlantılı gemileri hedef alıyor.