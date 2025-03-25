Husiler, ABD'nin Sada Kentine Düzenlediği Saldırılarda Yaralananların Olduğunu Açıkladı

Husilerden ABD'ye Saldırı Açıklaması

Yemen'in kuzeyinde bulunan Sada kenti, ABD tarafından gerçekleştirilen saldırıların hedefi oldu. İran destekli Husiler, Sada çevresine düzenlenen 8 saldırıda yaralananların olduğunu bildirdi.

Saldırılar ve Yaralananlar

Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberine göre, Sada'nın doğusundaki Kettaf bölgesi de saldırılardan nasibini aldı. Ancak, yaralananların sayısı veya sağlık durumları hakkında daha fazla bilgi verilmedi.

ABD'nin Hava Saldırıları ve Husilerin Tepkisi

7 Mart'ta yaptığı bir açıklamada, Husiler İsrail'in Gazze'ye yardımları engellemesi durumunda deniz operasyonlarını yeniden başlatma tehdidinde bulunmuştu. ABD Başkanı Donald Trump ise, 15 Mart'ta Yemen'deki Husilere karşı orduya "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurdu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirtirken, saldırıların devam etmesi durumunda deniz seferlerindeki kısıtlamaların Washington'ı da kapsayacağını ifade etti.

Geçtiğimiz dönemlerde, Husiler, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana dahil olmak üzere bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 79 kişinin hayatını kaybettiğini, 107 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.