Husiler, ABD'nin Yemen'deki Hava Saldırılarını Duyurdu

Husiler, ABD'nin Yemen'in Hudeyde ve Cevf illerine 6 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırılarla ilgili detaylar ise belirsizliğini koruyor.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 13:41
Husiler, ABD'nin Yemen'deki Hava Saldırılarını Duyurdu

Husiler, ABD'nin Hava Saldırılarını Açıkladı

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD'nin Hudeyde ve Cevf illerine 6 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Husilere bağlı El-Mesire televizyonunda yer alan habere göre, ABD'nin, Hudeyde iline bağlı Zebid kentinde pamuk işleme tesisine 2 saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Ayrıca, Cevf ilinin Hazm kentindeki hükümet kompleksine yönelik 4 saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Saldırıların Sonuçları Belirsiz

Saldırıların sonuçlarına dair herhangi bir detay verilmezken, ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamış olması dikkat çekiyor.

Yemen'de Hava Saldırıları ve Tehditler

Husiler, 7 Mart tarihinde yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini belirtmişti. Aksi takdirde, İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart tarihinde Truth Social platformu üzerinden yaptığı duyuruda, orduya Yemen'deki Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini bildirmişti.

Husay Diyalogları ve Tehditler

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını vurguladı. Saldırılarını sürdürmeye devam ettikçe deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayabileceğini ifade etti.

İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana da dahil olmak üzere bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin öldüğünü, 98 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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