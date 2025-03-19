Husiler: ABD Sada Kenti'ne Hava Saldırısı Düzenledi

Yemen'deki Husiler, ABD'nin Sada kentine düzenlediği hava saldırısını duyurdu. Detaylar bilinmiyor.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 02:48
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 02:48
Husiler: ABD Sada Kenti'ne Hava Saldırısı Düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin ülkenin kuzeyinde yer alan Sada kentine eş zamanlı bir hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Bu saldırıya ilişkin ilk duyuru Husilere bağlı El-Mesira televizyonunda yapıldı.

El-Mesira'nın haberinde, saldırının Sada kenti sınırları içindeki Mecez ilçesine bağlı Tahıyye bölgesini hedef aldığı belirtildi. Ancak, saldırının detaylarına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Özellikle Suudi Arabistan sınırına yakın bir konumda bulunan Sada, Husilerin en stratejik merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor.

ABD'nin Yemen'e Hava Saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları bir açıklamada, İsrail'e yönelik Gazze'ye yardımların girişine izin verilmesi için 4 gün süre tanıdıklarını ve aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu üzerinden 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, saldırılarının devam etmesi durumunda ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin de hedef olacaklarını açıkladı. Ayrıca, deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağına dikkat çekti.

Öte yandan, Husiler, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana dahil bazı şehirlere düzenli hava saldırıları neticesinde toplam 53 kişinin öldüğünü, 98 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

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