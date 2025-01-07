Husiler, ABD'yi Yemen'deki Barış Sürecini Engellemekle Suçladı

Husiler'den ABD'ye Sert Suçlamalar

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'yi, Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda Yemen hükümetiyle yapılan müzakerelerde belirlenen yol haritasının uygulanmasını engellemekle suçladı. Husilere bağlı hükümetin Dışişleri Bakanı Cemal Amir ve Husilerin Siyasi Büro Üyesi Hüseyin el-İzzi, başkent Sana'da BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile bir araya geldi.

Barışa Yönelik Stratejik Tercih

SABA ajansına göre, Amir, “Kendilerinin stratejik tercihlerinin iç savaşları kalıcı hale getirmeyecek bir barışın sağlanması yönünde olduğunu” belirtti. Hükümeti çok yönlü dış odaklarla bağlantılı olmakla suçlayan Amir, yol haritasının ilk aşamasını imzalamaya hazır olduklarını ifade etti.

ABD'nin Rolüne Eleştiriler

İzzi ise X hesabından yaptığı açıklamada, “Yemen'deki diğer tarafların (hükümet) yol haritasını uygulamasına engel olan ABD'dir.” iddiasında bulundu. ABD'nin Yemen hükümeti ile Husiler arasındaki yol haritasını “Husilerin İsrail'le sorunlarına bağladığını” öne süren İzzi, BM temsilcisi Grundberg'in yaptığı ziyaretin de karşı tarafın yol haritasını uygulamamayı örtbas etmek amacı taşıdığını belirtti.

Henüz Uygulama Yok

Konuyla ilgili ABD'den herhangi bir açıklama yapılmazken, BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, 23 Aralık 2023'te Yemen hükümeti ve Husilerin “ülke genelinde kapsamlı ateşkes” ve Yemenlilerin maddi durumlarının iyileştirilmesini içeren bir dizi tedbire bağlı kalacağını duyurmuştu. Ancak, Yemen hükümeti ile Husilerin karşılıklı suçlamaları nedeniyle yol haritası henüz uygulanmadı.