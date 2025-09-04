Husiler: Ben Gurion Havalimanı’nı Balistik Füzeyle Hedef Aldık

Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu.

Husiler'in açıklaması

İran destekli Husiler tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nın balistik füzeyle hedef alındığı ve füzenin hedefe isabet ettiği ileri sürüldü. Açıklamada ayrıca, ABD ve İsrail hava savunma sistemlerinin füzeyi durdurmada başarısız olduğu iddia edildi.

Açıklamada, saldırı sonucu havaalanındaki trafiğin aksadığı ve 'Milyonlarca Siyonistin' sığınaklara kaçtığı ifadelerine yer verildi. Husiler, saldırının gerekçesini ise İsrail'in Gazze'de Filistin halkına karşı işlediği soykırım ve aç bırakma suçları ile Yemen'e düzenlediği saldırılara karşılık olarak açıkladı.

İsrail'in yanıtı

İsrail ordusu ise, Yemen'den fırlatılan füzenin İsrail toprakları dışında açık bir alana düştüğünü belirtti. Bu açıklama Husiler'in iddiasıyla çelişiyor.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkeye saldıran Husileri açıkça tehdit etti.