Husiler: Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik balistik füzeyle vurduk

Husiler, Ben Gurion Havalimanı'na saldırıyı "başarılı" diye nitelendirdi

Yemen'deki İran destekli Husiler, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik balistik füzeyle "başarılı bir şekilde" hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, açıklamasında Husi silahlı kuvvetlerine bağlı füze birliklerinin Filistin 2 hipersonik balistik füzesiyle Ben Gurion Havalimanı'nı hedef alan nitelikli bir askeri operasyon gerçekleştirdiğini belirtti.

Seri, operasyonun hedefine ulaşarak milyonlarca İsraillinin sığınaklara girmek zorunda kaldığını ve havalimanındaki uçuşların askıya alındığını bildirdi.

Husilerin Sözcüsü ayrıca, Gazze'ye yönelik saldırılar durdurulup abluka kaldırılana kadar İsrail'e saldırıların devam edeceğini vurguladı.

İsrail devlet televizyonu KAN ise gün içinde yaptığı haberde, Yemen'den atılan bir füze nedeniyle geniş alanlarda sirenlerin aktif hale geldiğini ve Ben Gurion Havalimanı'nda hava trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu kaydetti.