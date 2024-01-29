Husiler'den ABD açıklaması: Aden Körfezi'nde ABD gemileri hedef alındı

Yemen'de İran yanlısı Husiler, ABD donanmasının Aden Körfezi'ndeki bir gemisine füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Yemen'in güneyindeki Aden Körfezi'nde gerçekleştirdikleri saldırı hakkında bilgi paylaştı. Seri, ABD donanmasının "Lewis B Puller" adlı gemisini "uygun bir deniz füzesi" ile vurduklarını ve bu saldırının, Filistin halkına destek olmak ve ABD ile İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına misilleme yapmak için yapıldığını söyledi.

Seri, "Geminin görevleri arasında ülkemize yönelik saldırıya katılan ABD kuvvetlerine lojistik destek sağlamak da yer alıyor." diyerek açıklamasını sürdürdü. Seri, Gazze'deki saldırılar sona erene ve abluka kalkana kadar İsrail malı olan ya da İsrail limanlarına giden gemilere müdahale edeceklerini belirtti.





KIZILDENİZ GERİLİM HATTINDA SON DURUM

Yemen'de İran yanlısı Husiler, İsrail'in Gazze'ye saldırısına bir tepki olarak 31 Ekim 2023'te Yemen kıyılarında İsrail şirketlerine ait olduğunu iddia ettikleri ticari gemilere saldırmaya ve bazılarını ele geçirmeye başladı. ABD güçleri, Yemen'den fırlatılan füze ve kamikaze dronlarını defalarca imha ettiğini açıkladı. Husilerin saldırıları nedeniyle birçok gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini askıya aldı.

ABD, küresel deniz ticaretinin güvenliğinin tehlikede olduğunu belirterek, 18 Aralık 2023'te bir grup ülke ile birlikte Husilere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adı verilen çok uluslu "deniz görev gücü" kurduğunu duyurdu. Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail bağlantılı bir gemiyi ele geçirmek isteyen Husilere ait 3 hızlı bot, ABD helikopterleri tarafından vuruldu.





Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek verdiği için Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir gemiyi füze ve kamikaze dronlarla hedef aldıklarını bildirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya'nın sunduğu, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen durdurulmasını isteyen kararı onayladı. Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Avrupa ile Asya arasındaki en kısa deniz yolu olan Süveyş Kanalı üzerinden gerçekleşiyor.