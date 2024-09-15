Husiler'den İsrail'e Hipersonik Füze Saldırısı

Yemen'deki Husiler'den Çarpıcı Açıklama

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e yönelik yeni bir hipersonik balistik füze ile nitelikli bir askeri operasyon gerçekleştirdiklerini bildirdi. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya platformu X üzerinde paylaştığı videolu açıklamada, şu detaylara yer verdi:

Füzenin Mesafesi ve Hedefi

Söz konusu füzelerin, yaklaşık 2040 kilometrelik mesafeyi 11.5 dakika gibi kısa bir süre içinde kat ederek hedefe ulaştığını belirten Seri, düşman savunmasının bu saldırıyı önleyemediğini ifade etti.

Askeri Operasyon Ve Hedefler

Husilerin Sözcüsü, coğrafi engellerin ve Amerika-Birleşik Krallık işgalinin Yemen'in Filistin'i destekleme çabalarını durduramayacağını vurguladı. Hava kuvvetleri, Yafa kentindeki askeri hedefe yönelik nitelikli bir askeri operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı.

İsrail'in Yanıtı

İsrail ordusu, Yemen'den ülkeye balistik füze saldırısı düzenlendiğini doğruladı. Hava savunma sistemleri, füzenin parçalarının İsrail'in merkezine düştüğünü ve Ben Gurion Havalimanı yakınındaki açık arazide yangın çıktığını bildirdi.