Husiler, İngiltere'nin Casusluk Şebekesini Ortaya Çıkardı

Husiler, Casusluk Şebekesini Açıkladı

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, bu hafta Yemen'de İngiltere adına casusluk yapan bir şebekenin üyelerinin yakalandığını duyurdu. El-Husi, bu operasyonu "güvenlik başarısı" olarak nitelendirdi.

ABD ile Yaşanan Çatışmalar

Koalisyon güçlerine ve İsrail hedeflerine yönelik askeri operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulunan Husi, "Bu hafta Kızıldeniz'de USS Harry S. Truman uçak gemisiyle bir çatışma yaşandı." şeklinde ifade etti. Husi, ABD uçak gemisiyle gerçekleşen bu üçüncü çatışmanın, ABD'nin Yemen'e karşı büyük bir saldırı planının parçası olduğuna dikkat çekti.

Husi, "Truman uçak gemisi geri döndü ve rotasını değiştirdi, denizin kuzeyine doğru kaçtı. Ayrıca, askeri operasyonlarım işgal altındaki Filistin'de hipersonik füzeler ve insansız hava araçlarıyla devam etti." dedi.

İngiltere'den Henüz Bir Açıklama Yok

Yakalanan şebeke üyelerinin ne zaman ve nerede alıkonulduğuna dair bilgi verilmezken, İngiltere konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Kızıldeniz'deki Gelişmeler

Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze saldırılarına karşı tepkilerini, 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere ait ticari gemilere el koyarak ifade ediyor. Bazı gemilere insansız hava araçları ve füzelerle saldırılarda bulunuyor.

Husilerin bu eylemleri, birçok gemicilik şirketinin Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almasına yol açtı. ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023 tarihinde Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adı altında çok uluslu bir deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı. Ayrıca, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husi kontrolündeki bölgelere saldırısının ardından Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacaklarını belirtti.