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Husiler: Kızıldeniz'deki Operasyonlarımız Başarılı Oldu

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, İsrail’in Kızıldeniz’deki seyrüseferini engellediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 23:57
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 23:57
Husiler: Kızıldeniz'deki Operasyonlarımız Başarılı Oldu

Yemen’deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, İsrail’in Kızıldeniz’deki seyrüseferinin engellenmesi hususundaki operasyonlarının başarıyla sonuçlandığını duyurdu. Husi, bu açıklamayı Dünya Kudüs Günü nedeniyle Al-Masirah televizyonunda gerçekleştirdiği konuşmada yaptı.

Husi, “Halkımız, Filistin’e destek amacıyla üstlendiği cihadi duruşundan vazgeçmemek adına gösterdiği dirençle büyük mesafeler kat etmiş ve zafer kazanmıştır,” ifadelerini kullandı. Husiler’in Kızıldeniz’de İsrail’e ait gemilere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara dikkat çeken Husi, “Gazze’ye destek operasyonlarımız, İsrail’in Kızıldeniz’deki seyrüseferini engellemede tam anlamıyla başarılı oldu,” dedi.

Husi, ayrıca İsrail’in iç bölgelerine yönelik saldırıların da devam edeceğini belirtti. ABD’nin Yemen’e yönelik saldırılarla Filistin halkını yalnızlaştırmaya çalıştığını savunan Husi, ABD’nin askeri hedefleri vurma iddiaları arasında Sivillere zarar verdiğini ifade etti.

Husiler’den Ben Gurion’a Saldırı

Husiler, 18 Mart’tan bu yana İsrail’e yönelik saldırılarını yoğunlaştırmış durumda. Bu saldırılar kapsamında, dün Ben Gurion Havalimanı’na yapılan altıncı saldırı kayıtlara geçti.

Yemen'e Hava Saldırıları

Husiler, 7 Mart’ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze’ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiklerini, aksi takdirde deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını bildirmişti. ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart’ta yaptığı bir paylaşımda orduya Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'ye ait askeri hava araçları ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını ifade ederek, operasyonlarını sürdürdüğü sürece Washington’ı da kapsayacak engellemelerin olabileceğini belirtti. Husilerin, ABD ile İngiltere’nin bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 79 kişinin öldüğünü ve 107 kişinin yaralandığını bildirdi.

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