Husiler: Kudüs Batısında İsrail'e 'Filistin 2' Hipersonik Füzeyle Hedef Vuruldu

Husiler, Kudüs'ün batısında İsrail'e 'Filistin 2' hipersonik füzeyle önemli bir hedef vurduklarını ve Hayfa'da İHA ile saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 04:40
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 04:40
Husiler: Kudüs'ün batısında İsrail'e 'Filistin 2' ile operasyon

Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), Kudüs'ün batısında İsrail'e ait önemli ve hassas bir hedefi hipersonik balistik füze ile vurduklarını duyurdu.

"Füze güçlerimiz işgal altındaki Kudüs'ün batısında düşman İsrail'e ait önemli ve hassas bir hedefe 'Filistin 2' hipersonik balistik füzeyle operasyon gerçekleştirdi. Operasyon amacına başarıyla ulaştı ve milyonlarca siyonistin sığınaklara kaçmasına neden oldu."

Açıklamada hedefin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi. Metinde ayrıca Yemen Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı insansız hava araçlarının işgal altındaki Hayfa bölgesinde "hayati önem taşıyan bir İsrail hedefini" vurduğu ve bu operasyonun da başarıyla sonuçlandığı belirtildi.

Açıklanan gerekçe ve önceki iddialar

Açıklamada söz konusu saldırıların "Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım ve açlık suçlarına yanıt olarak ve İsrail'in Yemen'e yönelik saldırganlığına karşılık ilk müdahalenin bir parçası olarak" gerçekleştirildiği kaydedildi.

İran destekli Husiler, dün sabah da İsrail'in başkenti Tel Aviv bölgesinde "hassas hedefleri iki füze vurduklarını" açıklamıştı.

İsrail ordusu ise sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Yemen'den atılan füzenin havada engellendiğini bildirdi.

Arka plan

Husiler, İsrail'in 28 Ağustos'ta başkent Sana''ya düzenlediği saldırıda Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi ve 9 bakan'ın öldürülmesinin ardından bu ülkeye yönelik askeri saldırıları artıracaklarını duyurmuştu.

