Husiler Ramon Havalimanı'nı Vurdu: İsrail'e 8 İHA'lı Geniş Operasyon

Husiler Ramon Havalimanı'nı ve İsrail'deki hedefleri vurdu

Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), İsrail’in güneyindeki Ramon Havalimanı'na düzenledikleri saldırı sonucu havalimanının saatlerce hizmet dışı kaldığını duyurdu.

Husilere bağlı Yemen Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, "İnsansız hava araçları (İHA) güçlerimiz Necef Çölü (Negev), Umm er-Reşraş (Eilat), Askalan (Aşkelon), Usdud (Aşdod) ve Yafa’da (Tel Aviv) çok sayıda hedefle ilgili geniş çaplı bir askeri operasyon gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Saldırı detayları

Açıklamada, saldırılar arasında "Eilat’taki Ramon Havalimanı'nı doğrudan vurarak hava trafiğini durduran bir İHA saldırısı ile Negev’deki iki hassas askeri hedefi (adı belirtilmeyen) vuran üç İHA"'nın bulunduğu kaydedildi.

Buna ek olarak, açıklamada "Aşkelon’daki hayati bir hedefe bir İHA, Lid (Ben Gurion) Havalimanı’na bir İHA ve Aşdod bölgesindeki hayati bir hedefe 2 İHA" fırlatıldığı belirtildi. Grup, İsrail'i hedef alan operasyonlarda toplam 8 İHA kullanıldığını duyurdu.

Husiler operasyonun "Allah’ın yardımıyla başarıyla hedeflerine ulaştığı, İsrail ve ABD’ye ait hava savunma sistemlerinin ise bu saldırıların birçoğunu tespit edip engelleyemediği" iddiasında bulundu.

Husiler, açıklamalarında askeri operasyonlarını "sonuçları ne olursa olsun yoğunlaştıracaklarını, Gazze’ye verdikleri destekten geri adım atmayacaklarını" vurguladı ve Yemen'in silahlarını daha etkili hale getirmek için geliştirdiğini aktardı.

Grup ayrıca, saldırı tehditleri kapsamında deniz hedeflerine de odaklandıklarını belirterek, İsrail’e ait veya İsrail'e doğru ilerleyen gemilerin de hedef alındığını söyledi. Husiler, İsrail’in Gazze’deki imha savaşını sona erdirene kadar saldırılarını sürdüreceklerini açıkladı.

Uyarılar ve İsrail tarafı

Husiler tüm hava yolu şirketlerini uyararak, “İşgal altındaki Filistin’deki havalimanlarının güvenli olmadığı, sürekli hedef alınacağı ve bu nedenle şirketlerin hiçbir sorumluluk kabul edilmeyeceği” ifadelerini kullandı ve havalimanlarının derhal terk edilmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, havalimanının yolcu terminaline bir insansız hava aracının düştüğü ve 5 kişinin yaralandığını, 3 kişinin ise şok geçirdiğini bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bağlam: Gazze'deki durum

Haberde ayrıca İsrail'in, ABD desteğiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de "katliam, aç bırakma, yıkım ve zorla yerinden etme" politikaları uyguladığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma çağrı ve kararlarının görmezden gelindiği

Verilen can kaybı ve yaralanma rakamları şu şekilde aktarıldı: 64 bin 368 Filistinli hayatını kaybetti, 162 bin 367 kişi yaralandı. 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlercesi yerinden edildi. Kıtlık nedeniyle ise 138’i çocuk olmak üzere 387 Filistinli yaşamını yitirdi.