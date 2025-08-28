Husiler: Sana saldırısında liderlerin hedef alındığı iddiası asılsız

Husilerden yalanlama

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in başkent Sana'da düzenlediği saldırıda Husilerin önde gelen liderlerinin hedef alındığı yönündeki haberleri asılsız olarak nitelendirdi.

Husilere bağlı Medya Kurumu Başkan Yardımcısı Nasreddin Amir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Sana'daki saldırıda Husi liderlerin hedef alındığına dair haberlerin hiçbir gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Amir, yapılanın 'sivil hedeflerin ve Gazze'ye destek veren tutumlarından dolayı Yemen halkının tamamının hedef alınması' olduğunu ifade etti.

Amir ayrıca, 'Siyonistlerin yeni saldırı dalgası, tıpkı öncekiler ve Yemen operasyonları gibi bir başarısızlıktır. Yemen'in Gazze'ye ve direnişe verdiği destek, saldırılar durdurulup Gazze'ye yönelik abluka kaldırılıncaya kadar durmayacaktır.' şeklinde konuştu.

İsrail ve medya kaynaklarının bildirimi

Husilere bağlı El-Mesire televizyonu, İsrail ordusunun Sana'ya 10'dan fazla hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi.

AA muhabiri, İsrail ordusunun Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin konuşması sırasında saldırı düzenlediğini aktarırken, başkentin birçok bölgesinde patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN ise İsrail ordusunun Sana'ya yaptığı saldırıda 'Husilerin önde gelen isimlerini hedeflediğini' kaydetti.

İsrail ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Yemen'in başkenti Sana'da Husilere ait hedeflerin vurulduğunu duyurmuştu.