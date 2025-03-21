Husiler, Tel Aviv'deki Askeri Hedefi Balistik Füze ile Vurdu

İran destekli Husiler, Tel Aviv'deki askeri bir hedefi hipersonik füzeyle vurduklarını duyurdu. Operasyonun başarıyla gerçekleştiği belirtildi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 03:18
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 03:18
Husiler, Tel Aviv'deki Askeri Hedefi Balistik Füze ile Vurdu

Husiler, Tel Aviv'deki Askeri Hedefi Balistik Füze ile Bombaladıklarını Açıkladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Tel Aviv kentinin güneyinde bulunan bir askeri hedefi hipersonik balistik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu. Operasyonun "başarıyla amacına ulaştığını" bildiren Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, konuya ilişkin bilgiler paylaştı.

Operasyonun Detayları

Seri, televizyonda yayınlanan açıklamasında, "İşgal altındaki Filistin'in Yafa bölgesinde düşman İsrail'e ait bir askeri hedefi 'Filistin-2' tipi hipersonik balistik füze ile hedef aldık ve operasyon başarıyla gerçekleştirildi." şeklinde konuştu. Ayrıca, bu saldırının son 24 saat içinde yapılan ikinci operasyon olduğunu vurguladı.

Seri, ABD'nin Yemen'e yönelik saldırıları devam ettiği sürece Husilere ait silahlı güçlerin Gazze'ye destek operasyonlarının durmayacağını belirtti. Operasyonların devam edeceğini ifade eden Seri, İsrail gemilerine yönelik seyrüsefer yasağının, Gazze'ye yönelik saldırılar sona erene kadar süreceğini belirtti.

Daha Önceki Hedefler

Husiler, dün de İsrail'in Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı ve Kızıldeniz'de bulunan ABD'nin uçak gemisini hedef aldıklarını bildirmişti.

ABD'nin Yemen'e Hava Saldırıları

7 Mart'ta yapılan açıklamada, Husiler İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiklerini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını belirtmişti. ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını ve saldırılar sürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını ifade etti.

Husiler, ayrıca ABD ve İngiltere'nin başkent Sana da dahil olmak üzere bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında en az 53 kişinin öldüğünü, 107 kişinin yaralandığını bildirmiştir.

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