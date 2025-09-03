DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
47,98 -0,01%
ALTIN
4.693,96 -0,4%
BITCOIN
4.586.995,73 -0,03%

Husiler Tel Aviv'e İki Balistik Füze Attıklarını Açıkladı

Husiler, Yahya Seri'nin açıklamasıyla Tel Aviv'deki hassas hedeflere iki balistik füze fırlattıklarını; füzeler 'Filistin 2' ve 'Zülfikar' olarak açıklandı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 14:17
Husiler Tel Aviv'e İki Balistik Füze Attıklarını Açıkladı

Husiler Tel Aviv'e İki Balistik Füze Attıklarını Açıkladı

Yemen'den İsrail'e yönelik saldırı iddiası

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Tel Aviv bölgesinde hassas hedeflere iki balistik füze fırlattıklarını açıkladı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Yafa'daki (Tel Aviv) hassas noktaları hedef alan iki askeri balistik füzeyle operasyon düzenlediklerini bildirdi.

Seri, saldırıda kullanılan füzelerden birinin "Filistin 2 füzyon balistik füze" olduğunu, diğerinin ise "Zülfikar" isimli balistik füze tipi olduğunu belirtti.

Seri, hassas hedeflerin vurularak operasyonun başarıya ulaştığını ve saldırı sonrası çok sayıda İsraillinin sığınaklara akın ettiğini aktardı.

İsrail ordusu ise sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Yemen'den atılan füzenin havada engellendiğini bildirdi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in 28 Ağustos'ta başkent Sana'ya düzenlediği saldırıda Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi ve birkaç bakanının öldürülmesinin ardından bu ülkeye yönelik askeri saldırıları artıracaklarını duyurmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire
2
e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı
3
Ankara Altındağ'da Baba İki Çocuğunu Bıçakladı, İntihar Girişiminde Bulundu
4
Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı
5
KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı
6
Zeybekci'den Kilis'te: 'Bu ülkenin emanetine ihanet etmeyiz' — Türkiye Yüzyılı Buluşmaları
7
Şam'da Askeri Üste Patlama: Savaş Kalıntıları İmhası Sırasında

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor