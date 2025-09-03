Husiler Tel Aviv'e İki Balistik Füze Attıklarını Açıkladı

Yemen'den İsrail'e yönelik saldırı iddiası

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Tel Aviv bölgesinde hassas hedeflere iki balistik füze fırlattıklarını açıkladı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Yafa'daki (Tel Aviv) hassas noktaları hedef alan iki askeri balistik füzeyle operasyon düzenlediklerini bildirdi.

Seri, saldırıda kullanılan füzelerden birinin "Filistin 2 füzyon balistik füze" olduğunu, diğerinin ise "Zülfikar" isimli balistik füze tipi olduğunu belirtti.

Seri, hassas hedeflerin vurularak operasyonun başarıya ulaştığını ve saldırı sonrası çok sayıda İsraillinin sığınaklara akın ettiğini aktardı.

İsrail ordusu ise sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Yemen'den atılan füzenin havada engellendiğini bildirdi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in 28 Ağustos'ta başkent Sana'ya düzenlediği saldırıda Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi ve birkaç bakanının öldürülmesinin ardından bu ülkeye yönelik askeri saldırıları artıracaklarını duyurmuştu.