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Husiler, Üç Ülkenin Gemilerine 21 Saldırı Düzenlediklerini Açıkladı

Husiler, son bir haftada İsrail, ABD ve İngiltere'ye ait gemilere 21 askeri saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 22:42
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 22:42
Husiler, Üç Ülkenin Gemilerine 21 Saldırı Düzenlediklerini Açıkladı

Husiler'den Saldırı Açıklaması

Yemen'deki İran destekli Husi milisleri, son bir hafta içinde İsrail, ABD ve İngiltere'ye ait gemilere yönelik düzenledikleri 21 saldırıyı kamuoyuna açıkladı. Bu saldırılar, füze, insansız hava aracı (İHA) ve donanma botları kullanılarak gerçekleştirildi.

Husi Liderinin Açıklamaları

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, bir televizyon yayını sırasında "Gazze'ye destek operasyonlarının" bilançosunu paylaştı. Husi, bu operasyonlar kapsamında balistik ve seyir füzeleri, İHA’lar ve hücum botları ile toplam 21 askeri operasyon düzenlediklerini ifade etti.

Kızıldeniz'deki Gerilim

Kızıldeniz'deki gerilim, Husi milislerinin 31 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail'in Gazze'deki saldırılarına cevaben, İsrailli şirketlere ait ticari gemilere el koyma ve onlara saldırı düzenleme girişimlerinden kaynaklanıyor. Bu eylemler neticesinde, birçok uluslararası gemicilik şirketi Kızıldeniz’deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD'nin Tepkisi

ABD, bu gelişmeler üzerine 18 Aralık 2023’te bir grup ülkeyle birlikte "Refah Muhafızı Operasyonu" adlı çok uluslu bir deniz görev gücü oluşturdu. ABD güçlerinin, bu süreçte Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğü bildiriliyor.

Avrupa Birliği'nin Cevabı

Avrupa Birliği (AB), Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği sağlamak amacıyla 19 Şubat'ta Aspides Misyonunu başlattı. İtalya ise 5 Mart'ta bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel Ticaretin Önemi

Akdeniz ile Kızıldeniz’i birbirine bağlayan ve küresel ticaretin yaklaşık %12’sini gerçekleştiren Süveyş Kanalı, Avrupa ile Asya arasındaki en kısa ticaret rotasını sunuyor. Bu nedenle, bölgedeki güvenlik sorunları, uluslararası deniz trafiğini ciddi şekilde etkileyebiliyor.

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