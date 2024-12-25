Husilerden ABD'nin Orta Doğu Hedeflerine Tehdit: 'Kırmızı Çizgi Yok'

Husilerden ABD'ye Tehdit: Saldırılar Devam Ederse Hedef Alacağız

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkeye yönelik saldırılarının sürmesi halinde Orta Doğu'daki ABD hedeflerini "kırmızı çizgileri gözetmeksizin" hedef alacaklarını duyurdu.

Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi Üyesi Muhammed Ali el-Husi, bu tehdidi sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı bir videoda iletti. Husi, "Amerikalıları Yemen'i hedef almamaları konusunda uyarıyoruz, aksi takdirde Orta Doğu'daki Amerikan çıkarlarına (hedeflerine) hiçbir kırmızı çizgiyi gözetmeksizin saldıracağız," şeklinde konuştu.

İsrail'in Saldırılarına Tepki

Husi, "Ya İsrail'in Gazze'ye ve Yemen'e yönelik saldırıları duracak ya da 'mesajımızı iletebilecek' hassas Amerikan hedeflerini hedef alacağız," ifadesini kullandı.

Kızıldeniz'deki Gerginlik

Husiler, 31 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in Gazze'deki saldırılarına yanıt olarak Yemen açıklarında ticari gemilere saldırılar düzenlemekte ve bu gemilere el koymaktadır. Bu durum, çok sayıda gemicilik şirketinin Kızıldeniz seferlerini durdurma kararı almasına yol açtı.

Ayrıca, ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023 tarihinde birleşik bir "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı. Bu operasyona bir grup ülke katılmakta.

Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırılarına karşılık, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacaklarını duyurarak gerilimi artırdı.