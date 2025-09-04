Hz. Muhammed ve Hz. Musa Karikatürü Soruşturması: Leman Yöneticilerine Hapis İstemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Leman karikatürü iddianamesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 26 Haziran tarihinde Leman dergisinde yayımlanan ve Hz. Muhammed ile Hz. Musa tasvirlerini içeren karikatürle ilgili soruşturma tamamlandı ve dergi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

İddianamede yer alan tespitler

İddianamede, söz konusu eserin yayımlandığı tespitinin ardından suç vasfı olarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Yapılan tespitlere göre derginin genel yayın yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün, eser sahibi Doğan Pehlevan, sorumlu yazı işleri müdürleri Zafer Aknar ve Aslan Özdemir, müessese müdürü Ali Yavuz ile grafiker Cebrail Okçu şüpheli sıfatıyla yer aldı.

İddianamede şüphelilerden Pehlivan, Aknar, Yavuz ve Okçunın 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde, firari şüpheli Özdemirin ise 11 Temmuzda yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Ayrıca Akgünün 26 Haziranda İstanbul Havalimanı'ndan çıkış yaptığı ve hakkında yakalama kararı bulunduğu ifade edildi.

İddianamede karikatürün kışkırtıcı ifadeler ve görseller içerdiğine dikkat çekilirken, şüpheli Doğan Pehlevan hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle ayrıca zincirleme suç hükmünün uygulanmasının talep edildiği belirtildi. Söz konusu paylaşım 1 Kasım 2024 tarihli olarak iddianamede yer aldı.

AİHM kararlarına atıf ve kamu güvenliği değerlendirmesi

İddianamede Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına da atıf yapılarak, karikatürde yer alan tasvirlerin halkın din bakımından farklı kesimlerini birbirine karşı kin ve düşmanlığa yönlendirebilecek nitelikte olduğuna yer verildi. Dergideki içeriklerin sosyal medya ve basın organlarında yayılmasının ardından çeşitli hesaplar ve gruplarda paylaşım ve yorumlarla medyada gündem oluşturduğu, bunun kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike doğurduğu kaydedildi.

Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliğince düzenlenen araştırma raporuna göre tahrik edilen grubun 30 Haziranda Beyoğlu ve Bakırköy'de eylem gerçekleştirdiği, somut olay bakımından kanun maddesinin suç şartlarının oluştuğu iddianamede vurgulandı.

İştirak ve basın yoluyla işlenme değerlendirmesi

İddianamede, eser sahibi, grafiker, genel yayın yönetmeni ve sorumlu müdür pozisyonundaki şüphelilerin birlikte hareket ettiği; karikatürün çizilmesi, onay süreci ve sayfaya yerleştirilmesinin takip edilmesi sonucunda şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde eseri yayımladıkları ve yayımlanan eserden iştirak halinde sorumlu oldukları değerlendirildi. Dosya kapsamındaki raporlar, tutanaklar ve şüpheli ifadeleri birlikte değerlendirildiğinde iştirak iradesiyle hareket ettiklerine dair yeterli şüphe oluştuğu kaydedildi. Eserin yayımlanması karşısında suçun basın ve yayın yoluyla işlendiğinin de uygulanması gerektiği bildirildi.

Hapis cezası talepleri

İddianamede, sorumlu yazı işleri müdürleri Zafer Aknar ile Aslan Özdemir, müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okçu ve hakkında yakalama kararı bulunan derginin genel yayın yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün için basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Karikatürün sahibi Doğan Pehlevan hakkında ise zincirleme şekilde aynı suçtan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede ayrıca Pehlevan hakkında yer alan Cumhurbaşkanına hakaret suçuna ilişkin dosyanın ayrıldığı ve ayrıca soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturma süreci ve tutuklamalar

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden eser sahibi Doğan Pehlevan hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlarından, Leman dergisinin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, müessese müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu hakkında ise halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan tutuklama kararı verildiği kaydedildi.

Şüphelilerden yazı işleri müdürü Aslan Özdemirin yurt dışında olduğu, İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapacağı tespit edilince hakkında yakalama işlemi gerçekleştirildi. Özdemir, Fransa'dan gelen uçaktan indikten sonra gözaltına alındı ve çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinin iddianame üzerindeki incelemesi devam ediyor.