Hz. Ömer Camii, Ramazan'da Çocukların Gözdesi Oldu

Hz. Ömer Camii, ramazan ayı süresince İstanbul Pendik'teki ailelerin ve çocukların buluşma noktası haline gelerek, minik ziyaretçilerin favorisi oldu. "Çocuklu Cami" olarak da bilinen bu mekân, çocukların hem oyun oynayıp hem de dini bilgiler öğrenebileceği bir ortam sunuyor.

Ramazan ayı boyunca düzenlenen etkinlikler çerçevesinde çocuklar, halat çekme, top oynama ve Hacivat-Karagöz gösterileri gibi pek çok aktiviteyle eğlenceli vakit geçiriyor. İki yıldır bu camide görev yapan müezzin-kayyım İbrahim Arslan, camiye olan ilginin çevre mahallelerden ve ilçelerden yoğun bir şekilde gerçekleştiğini belirtti.

İbrahim Arslan, sosyal medya paylaşımları üzerinden Türkiye'nin dört bir yanından olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade ederek, takipçileri arasında düzenledikleri bir anket sonucu camilerine "Çocuklu Cami" adını verdiklerini aktardı. Arslan, Kur'an-ı Kerim'de geçen "İnsanları Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et." ayetine de atıfta bulundu.

Arslan, "Peygamberimiz ise 'Çocuğu olan çocuğuyla çocuklaşsın' diye buyuruyor. Eğer çocuk camiyi severse, Rabbini de Peygamberini de sever. Biz bu ayet-i kerime ve hadis-i şerif ile yola çıktık." dedi.

İbrahim Arslan, geçmişte çocukları camiye götürmek için ikna çabası içinde olduklarını dile getirerek, "Artık aileler çocuklarını alıp götüremiyor, çünkü çocuklar camiye gelmek için sabırsızlanıyorlar," şeklinde konuştu. Haftada bir düzenlenen aile buluşmalarının çocuklar arasında büyük bir heyecan yarattığını belirtti. Ayrıca, çocukların cami cemaati ile de sıcak ilişkiler kurduklarını ifade etti.

Hz. Ömer Camii, ramazan boyunca her akşam teravih namazının ardından çeşitli aktiviteler gerçekleştiriyor. Cami içinde minik ziyaretçilere özel olarak ayrılmış bir bölümde trambolin, top havuzu ve kaydırak gibi oyun alanları da mevcut.

"Çocuklu Cami" olarak da bilinen Hz. Ömer Camii, her yıl ramazan ayında ailelerin ve çocukların bir araya geldiği özel bir buluşma noktası haline geldi. İstanbul Pendik'te bulunan camide, çocuklar oyunlar oynarken, aynı zamanda dini bilgiler öğrenme fırsatı buluyor.

"Çocuklu Cami" olarak da bilinen Hz. Ömer Camii, her yıl ramazan ayında ailelerin ve çocukların bir araya geldiği özel bir buluşma noktası haline geldi. İstanbul Pendik'te bulunan camide, çocuklar oyunlar oynarken, aynı zamanda dini bilgiler öğrenme fırsatı buluyor.