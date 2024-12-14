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İ İstanbul'da 10 Aylık Bebeğin Ölümünde İhmal İddiası: İnceleme Başlatıldı

İstanbul'da 10 aylık bebeğin ölümüne ilişkin ihmal iddiaları üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 00:37
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 00:37
İ İstanbul'da 10 Aylık Bebeğin Ölümünde İhmal İddiası: İnceleme Başlatıldı

İstanbul'da 10 Aylık Bebeğin Ölümüne İhmal İddiası

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Kağıthane'de yaşanan trajik bir olayla ilgili inceleme başlattı. 10 aylık Poyraz Ali Aksungur'un, rahatsızlanarak götürüldüğü özel hastanede ihmal bulunduğu iddiaları, aile tarafından savcılığa taşındı.

Edinilen bilgilere göre, Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan aile, bebeklerini rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastaneye götürdü. Aile, hastanede teşhis konulmadan taburcu edilen bebeğin, tekrar hastaneye götürüldüğünde sadece iğne yapılarak ve ''Rota virüsü'' tanısıyla yatışı yapılmadan geri gönderildiğini ileri sürdü. Aile, Poyraz'ın evde hayatını kaybetmesiyle büyük bir şok yaşadı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, söz konusu üzücü olayda aile tarafından gündeme getirilen ihmal iddiaları üzerine derhal araştırma başlattığını açıkladı. Olayın detayları ve incelemenin sonuçları merakla bekleniyor.

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