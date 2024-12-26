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İBB, 6 Kreşin Toplu Açılışını Gerçekleştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 6 yeni kreşi Esenler'de düzenlenen törenle hizmete açtı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 14:15
İBB, 6 Kreşin Toplu Açılışını Gerçekleştirdi

İBB, 6 Kreşin Toplu Açılışını Gerçekleştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yapımı tamamlanan 6 yeni kreşin toplu açılışı Esenler'de düzenlenen programla gerçekleşti. Törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşmasında eğitimdeki önemin altını çizdi.

Çocukların Geleceği İçin Eğitimin Önemi

İmamoğlu, çocukların geleceğe güçlü hazırlanmasını istediklerini belirterek, okul öncesi eğitimin kritik bir rolü olduğunu ifade etti. “Eğer biz rekabet edeceksek, dünyada güçlü bir devlet, bir millet olma karakterini elde edeceksek, inanın ve gerçek odur ki mega proje, çocuklarımızın her birisine kreşte eğitim vermektir.” dedi.

Eğitim Altyapısının Önemi

Eğitim altyapısının toplumları güçlendirdiğine vurgu yapan İmamoğlu, şöyle konuştu: “Açık zihinli, fikriyle, vicdanıyla, adalet duygusuyla, evrensel değerleriyle milli değerlerine harman yapabilen bir toplumun varoluşu, aynı zamanda barışın teminatı, aynı zamanda iyi yönetimin teminatıdır.”

İmamoğlu, bu çalışmaların İstanbul üzerinden tüm Türkiye'ye güç katacağını da söyledi. Törenin sonunda İmamoğlu ve beraberindekiler, Esenler, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Kartal, Pendik ve Sancaktepe ilçelerinde yapılan kreşlerin açılışını kurdele keserek gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yapımı tamamlanan 6 kreşin toplu açılışı gerçekleştirildi....

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yapımı tamamlanan 6 kreşin toplu açılışı gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler'de düzenlenen programda konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yapımı tamamlanan 6 kreşin toplu açılışı gerçekleştirildi....

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yapımı tamamlanan 6 kreşin toplu açılışı gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler'de düzenlenen programda konuşma yaptı.

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