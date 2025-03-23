İBB Başkanı İmamoğlu Hakkındaki Yolsuzluk Soruşturmasında Gelişme!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 13:02
İBB Başkanı İmamoğlu Hakkındaki Yolsuzluk Soruşturmasında Gelişme!

İBB Başkanı İmamoğlu Tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasına dair önemli bilgiler paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu, nöbetçi sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı.

Soruşturmanın Detayları

İmamoğlu'nun, yolsuzluk soruşturması kapsamında sevk edildiği mahkemede silahlı terör örgütüne yardım suçlamasıyla tutuklanması talebi reddedildi. Ancak başkan, suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçları ile tutuklama kararı alındı.

Başsavcılıktan Açıklama

Başsavcılığın açıklamasında, "Ekrem İmamoğlu hakkında üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte, mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemiştir." ifadeleri yer aldı.

Bu gelişmeler, İBB'nin yönetimindeki yolsuzluk iddiaları ve İstanbul siyasetinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ardahan Göle Ovası'ndaki Büyüleyici Menderesler Dronla Görüntülendi
2
İsrail Ordusundan Lübnan'da Saldırı: 1 Ölü
3
İBB Başkanı İmamoğlu Hakkındaki Yolsuzluk Soruşturmasında Gelişme!
4
Antalya'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
5
İBB'ye Yönelik Terör Soruşturmasında 3 Zanlı Tutuklandı
6
Gazze Hükümeti: Soykırım ve Sessizlik Ortasında İnsani Felaket Kapıda
7
Motosiklet Tutkunları Gelibolu Yarımadası'nda Şehitlere Saygı Büyüttü

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!