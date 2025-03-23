İBB Başkanı İmamoğlu Hakkındaki Yolsuzluk Soruşturmasında Gelişme!

İBB Başkanı İmamoğlu Tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasına dair önemli bilgiler paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu, nöbetçi sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı.

Soruşturmanın Detayları

İmamoğlu'nun, yolsuzluk soruşturması kapsamında sevk edildiği mahkemede silahlı terör örgütüne yardım suçlamasıyla tutuklanması talebi reddedildi. Ancak başkan, suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçları ile tutuklama kararı alındı.

Başsavcılıktan Açıklama

Başsavcılığın açıklamasında, "Ekrem İmamoğlu hakkında üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte, mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemiştir." ifadeleri yer aldı.

Bu gelişmeler, İBB'nin yönetimindeki yolsuzluk iddiaları ve İstanbul siyasetinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilmektedir.