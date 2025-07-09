İBB, Çatalca'da Geleneksel Buğday Hasat Etkinliği Düzenledi

İBB, Çatalca'da "Buğday Hasat Etkinliği" Gerçekleştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Çatalca ilçesinin Çanakça köyünde geleneksel olarak düzenlenen "Buğday Hasat Etkinliği" ile çiftçilerle bir araya geldi.

Nuri Aslan’dan Destek Vurgusu

Etkinlikte konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, çiftçilerin her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Aslan, 2024 yılı için ekmeklik buğday, yemlik arpa ve yulaf tohumu destekleri sağladıklarını belirtti.

Nuri Aslan, toplamda 2 bin 382 çiftçiye 1990 ton tohum dağıttıklarını aktardı. 2024-2025 üretim sezonunda, 232 dekarlık alan üzerinde 17 çeşit buğday, 130 dekarlık alanda 9 çeşit arpa, ve 30’ar dekar alanda yulaf ile tritikale denemeleri yapacaklarını ifade etti.

Buğday Hasadı İçi Biçerdöverle Hasat

Etkinliğin ardından, Nuri Aslan, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel ile birlikte biçerdövere binerek buğday hasadı yaptı. Bu an, etkinliğe katılanlar tarafından büyük ilgiyle izlendi.

İBB'nin bu tür etkinlikleri, tarım alanında sağladıkları destekle çiftçilerin üretim süreçlerine katkıda bulunmayı sürdürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), Çatalca'nın Çanakça köyünde "Buğday Hasat Etkinliği" yapıldı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), Çatalca'nın Çanakça köyünde "Buğday Hasat Etkinliği" yapıldı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, etkinliğe katılarak konuşma yaptı.