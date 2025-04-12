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İBB Çiftçilere Tohum Dağıttı: Yerel Tarımı Destekleme Adımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yerel tarımı desteklemek amacıyla çiftçilere önemli tohumlar dağıttı.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 17:40
İBB Çiftçilere Tohum Dağıttı: Yerel Tarımı Destekleme Adımı

İBB'den Çiftçilere Tohum Desteği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yerel tarımın güçlendirilmesi ve üreticilere destek sağlamak amacıyla çiftçilere yağlık ayçiçeği, kuru fasulye ve nohut tohumu dağıttı. Geçtiğimiz günlerde Silivri İBB Müjdat Gürsu Spor Tesisi'nde düzenlenen programa, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer ve yerel çiftçiler katıldı.

Üretimin Önemi Vurgulandı

Programda konuşma yapan Nuri Aslan, çiftçilere yönelik yapılan tohum dağıtımının önemini dile getirerek, “Ülkemiz ancak üretimle kalkınabilir”

Kapsamlı Tohum Dağıtımı

Aslan, bu yıl yağlık ayçiçeği tohumu desteğinden toplam 2 bin 26 çiftçinin faydalanacağını kaydetti. 8 ilçe ve 96 mahallede 3 bin 433 torba yağlık ayçiçeği tohumu dağıtılacağını açıklayan Aslan, bu tohumların yaklaşık 92 bin hektar alana ekileceğini ve sonucu olarak 16 bin 500 ton yağlık ayçiçeği elde edileceğini öngördüğünü ifade etti.

Bakliyat Destekleri de Başlatıldı

Bu yıl ilk kez kuru fasulye ve nohut tohumu desteği de verilmesi gerektiğini kaydeden Aslan, toplamda 25 bin 250 kilogram bakliyat tohumu desteği sağlayacaklarını ve bunların yaklaşık 2 bin hektar alana ekileceğini, bu alandan ortalama 360 ton ürün elde edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yerel tarımın güçlendirilmesi ve üreticilere destek...

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yerel tarımın güçlendirilmesi ve üreticilere destek amacıyla çiftçilere yağlık ayçiçeği, kuru fasulye ve nohut tohumu dağıtıldı. Silivri İBB Müjdat Gürsu Spor Tesisi'nde düzenlenen programa, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan (sağ 7) katıldı.

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