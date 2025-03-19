İBB'de Terör Soruşturmasında 84 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen terör ve örgütlü suçlar ile ilgili iki ayrı soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısını 84'e yükseltti.

Başsavcılık tarafından sürdürülen soruşturmalar kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi suçlamalar yer alıyor. Ayrıca, İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve diğer 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla da soruşturmalar devam ediyor.

Gözaltı kararları gereği harekete geçen emniyet güçleri, şüphelileri yakalamak için operasyon düzenlemekte olup, 22 şüpheli için yakalama çalışmaları sürüyor. Gözaltına alınan kişiler arasında Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve ünlü şarkıcı Ercan Saatçi gibi isimler bulunuyor.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.

- İBB'den Açıklama

İBB tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün ülke adına üzücü bir sürecin yaşandığı belirtilerek, gelişmelerin takip edildiği ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adaletin en kısa sürede yeniden tesis edileceğine ve başta sayın başkanımız olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımızın görevlerine döneceğine olan inancımız tamdır. Bu süreçte, bizlere düşen en önemli sorumluluk, 16 milyon İstanbulluya bugüne kadar olduğu gibi kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmaya devam etmektir. Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte görevimizin başında olacak, şehrimize olan sorumluluğumuzu aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."