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İBB'deki Borç Krizi: 264 Milyar Liralık Toplam Borç Gündemde

İBB Meclisinde, belediyenin 264 milyar 916 milyon liralık borcu ve mali durumu tartışıldı. İBB Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında yapılan toplantıda, AK Parti'li üye Kaynar detaylar verdi.

Yayın Tarihi: 15.04.2025 00:55
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 00:55
İBB'deki Borç Krizi: 264 Milyar Liralık Toplam Borç Gündemde

İBB Meclisi'nde Borç ve Mali Durum Gündemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, nisan ayı toplantısının ilk oturumunu yaptı. İBB Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığındaki oturumda, belediyenin 264 milyar 916 milyon liralık borcu ele alındı.

Kaynar'dan Çarpıcı Açıklamalar

AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, İBB'nin borç durumunu gündeme getirerek, 2018 sonu itibarıyla borçların 26 milyar 760 milyon lira olduğunu hatırlattı. Kaynar, bu miktarın 5 yıl içinde %704,54 artarak 215 milyar 297 milyon liraya çıktığını belirtti. İSKİ ve İETT borçları eklenince toplam borç 264 milyar 916 milyon liraya ulaşmış durumda.

Kaynar, 2024 yılı için İBB'nin 179 milyar 634 milyon lira gelir elde etmesinin öngörüldüğünü, buna karşılık 238 milyar 962 milyon lira gider yapıldığını vurguladı. Bu durumun, 59 milyar 328 milyon lira açık verdiğini ifade eden Kaynar, bu oranların ciddi bir mali disiplinsizlik ihtimaline işaret ettiğini söyledi.

Bütçe Açıkları ve Harcama Kısıtlamaları

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2024 bütçesi, 213 milyar lira iken %21 artırılarak 258 milyara çıkarıldığını kaydeden Kaynar, bu revizyonda bazı harcama kalemlerinin %98,68 artış gösterdiğini, metro yatırımları gibi kritik alanlardaki giderlerin ise %8,4 azaldığını belirtti.

Araç Kiralama Skandalı

Kaynar, 2024 yılında İBB tarafından toplam 2 bin 210 binek aracın kiralandığını ve hizmet alımları için 69 milyar 494 milyon lira harcandığını açıklayarak, bu harcmanın önemli bir kısmının araç kiralama giderlerine ait olduğunu kaydetti.

İhalelerdeki Anomaliler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılında gerçekleştirdiği 90 milyar 597 milyon lira değerindeki 419 ihale hakkında da açıklamalarda bulunan Kaynar, ihalelerin %66,1'inin ya hiç indirim yapılmadığını ya da %5’in altında kaldığını ifade etti. Özellikle konser ve gösteri hizmetleri için yapılan harcamaların dikkat çektiğini belirtti.

Kaynar, “Sadece bir konser ihalesinde 1 milyar 345 milyon lira ödenmiş. Bu durum kabul edilemez!” dedi.

Hukuki Hatalar ve Yüksek Fiyatlar

Kaynar, bazı ihalelerde ortaya çıkan yüksek fiyat farklarına da değinerek, ihaleleri alan firmaların diğer firmalara devretmesiyle belediyenin kayıplara uğradığını söyledi. 5 milyar 533 milyon lira

Bu açıklamalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde uygulanan mali politikaların ve ihale süreçlerinin sorgulanmasına neden olacak gibi görünüyor. İBB’nin mali durumu, şehrin geleceği açısından kritik bir önem taşıyor.

İBB Meclisi nisan ayı toplantılarının birinci oturumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın...

İBB Meclisi nisan ayı toplantılarının birinci oturumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

İBB Meclisi nisan ayı toplantılarının birinci oturumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın...

İBB Meclisi nisan ayı toplantılarının birinci oturumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

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