İBB'deki Yolsuzluk Soruşturmasında İmamoğlu'nun İfadesi Tamamlandı

İmamoğlu, İstanbul'daki yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadesini verdi. 99 şüpheliyle birlikte soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 19:33
İBB'deki Yolsuzluk Soruşturmasında İmamoğlu'nun İfadesi Tamamlandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İfadesini Verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) üzerindeki yolsuzluk soruşturması çerçevesinde Ekrem İmamoğlunun ifade işlemini tamamladı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde İmamoğlu ve 99 şüpheli, 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor. Bunun yanı sıra, İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan dahil 7 kişi için 'PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek' suçlamasıyla da soruşturma devam etmekte.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen İmamoğlu’nun, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifade işlemi sona erdi. İmamoğlu ayrıca, terör soruşturması kapsamında da ifade vermeye devam edecek.

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