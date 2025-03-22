İBB'deki Yolsuzluk ve Terör Soruşturmaları: 91 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk ve terör suçlamaları nedeniyle gözaltına alınan 91 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 19:03
İBB'deki Yolsuzluk ve Terör Soruşturmaları: 91 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine Yönelik Büyük Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 91 şüpheliyi adliyeye sevk etti.

Detaylı Soruşturma Süreci

Soruşturmalar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve toplamda 99 şüpheli hakkında özel suçlamalar içeren bir dizi dava ile devam ediyor. Şüpheliler suç örgütü yöneticisi olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihale fesatı karıştırmak gibi önemli suçlarla itham ediliyor.

Ayrıca, İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gibi bazı şüphelilerin de PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Gözaltı Operasyonu ve Adliyeye Sevk Süreci

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 91 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Adliyesine götürüldü.

Özellikle İmamoğlu'nun ayrı bir araçla adliyeye sevk edilmesi dikkat çekti. Soruşturmalar kapsamında, toplam 91 şüphelinin gözaltında olduğu ve 6 şüphelinin firari olduğu, 7 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu bilgisi elde edildi.

Terör Soruşturması Kapsamında Gözaltılar

PKK/KCK terör örgütüne yardım etmekle suçlanan İmamoğlu'nun yer aldığı 7 şüpheliden 4'ü gözaltına alınırken, 3'ünün firari olduğu açıklandı.

Soruşturmaların ne yönde ilerleyeceği ve hangi gelişmelerin yaşanacağı ise kamuoyunu merakla bekliyor.

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