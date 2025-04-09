İBB'den İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı: Uygulama Sınavları Başladı

İstanbul İBB'den Personel Alımı Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 785 itfaiye eri ve 315 zabıta memuru olarak toplamda 1100 kadrolu personel alımı için yazılı sınavı başarıyla geçen adayları uygulama sınavlarına alıyor.

Uygulama Sınavı Detayları

KPSS ve İBB yazılı sınavını geçmiş olan adaylar için fiziksel uygulama sınavları gerçekleştirilmektedir. 2,078 itfaiye eri adayı için 7 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında uygulama imtihanları düzenleniyor. Ayrıca, zabıta memuru alımı kapsamında yazılı sınava katılan 860 kişiden günlük ortalama 200 aday için uygulama testleri yapılmaktadır.

Zabıta Daire Başkanlığı Uygulama Parkuru

Zabıta Daire Başkanlığı'nın Zeytinburnu Yerleşkesi'nde süren uygulama sınavında adaylar, 8 etap ve 4 güç istasyonu içeren parkurda yarışmaktadır. Sınavın bitiminden sonra adaylar, bir sonraki aşama olan araç parkuru için Yenikapı Meydanı'na götürülmektedir.

Son Tarihler

Erkek adayların yarın, kadın adayların ise 11 Nisan'da uygulama sınavlarının tamamlanması planlanmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 785'i itfaiye eri, 315'i zabıta memuru olmak üzere 1100 kadrolu personel alımı için yazılı sınav sonrası uygulama sınavları gerçekleştiriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 785'i itfaiye eri, 315'i zabıta memuru olmak üzere 1100 kadrolu personel alımı için yazılı sınav sonrası uygulama sınavları gerçekleştiriyor.