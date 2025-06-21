İBB'den Öğrencilere Özel Karne Şenliği Düzenlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), karnesini alan öğrenciler için anlam dolu bir karne şenliği organize etti. Eyüpsultan'daki Kemerburgaz Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen bu keyifli etkinlikte, öğrenciler doyasıya eğlendi.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan Etkinlikte

Şenliğe katılan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, stantları gezerek öğrenciler ve aileleriyle sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. Etkinlik boyunca katılanlarla fotoğraf çektiren Aslan, çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Çeşitli Aktiviteler ve İndirimli Kitap Fırsatı

Müzik dinletileri, atölyeler, spor etkinlikleri ve çocuk aktivitelerinin düzenlendiği şenlikte, ayrıca tiyatro gösterisi de yapıldı. Bu eğlenceli atmosferin yanı sıra, karne gününe özel olarak 27 Haziran'a kadar İstanbul Kitapçısı'nda satışa sunulan tüm çocuk kitaplarında %25 indirim uygulanması dikkat çekti.

Ücretsiz Ziyaret Fırsatı

İBB Kültür AŞ bünyesindeki Dijital Deneyim Merkezi ve Miniatürk, 21 Haziran'da 18 yaş ve altındaki ziyaretçiler için ücretsiz olacak. Bu fırsatla birlikte, öğrencilerin yaz tatiline eğlence dolu bir başlangıç yapması hedefleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), karnesini alan öğrenciler için karne şenliği organize edildi.