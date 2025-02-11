İBB'den 'Tech İstanbul Demo Day'25' Etkinliği: Girişimcilik İçin Yeni Bir Model

İBB'den 'Tech İstanbul Demo Day'25' Etkinliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 'Tech İstanbul Demo Day'25 İstanbul'un Dönüşüm Sahnesi' etkinliğini Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirdi. Bu etkinlik, İBB'nin teknoloji programı kapsamında önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

İmamoğlu'ndan Girişimciliğe Destek