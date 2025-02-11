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İBB'den 'Tech İstanbul Demo Day'25' Etkinliği: Girişimcilik İçin Yeni Bir Model

İBB, 'Tech İstanbul Demo Day'25' ile girişimcilik alanında küresel bir model oluşturmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 19:49
İBB'den 'Tech İstanbul Demo Day'25' Etkinliği: Girişimcilik İçin Yeni Bir Model

İBB'den 'Tech İstanbul Demo Day'25' Etkinliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 'Tech İstanbul Demo Day'25 İstanbul'un Dönüşüm Sahnesi' etkinliğini Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirdi. Bu etkinlik, İBB'nin teknoloji programı kapsamında önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

İmamoğlu'ndan Girişimciliğe Destek

Etkinlikte konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, girişimlerin kentte önemli işbirliklerine öncülük edeceğine inandığını belirtti. İmamoğlu, "Tech İstanbul markasını yalnızca İstanbul'da değil, tüm dünyada girişimcilik adına model haline getirmek istiyoruz"

Genç Girişimcilerin Rolü

İmamoğlu, genç girişimcilerin azmi, yatırımcıların desteği ve paydaşların sinerjisinin önemli bir potansiyel oluşturduğunu ve bu durumun kendilerini umutlandırdığını vurguladı. Ayrıca, "Inovasyon ve teknolojiyi toplumsal faydaya dönüştürmek isteyen herkese ilham veren bir model sergiliyoruz"

Gelecek Vizyonu

İmamoğlu, İstanbul'un liderliğini Türkiye'nin geleceğine taşıma arzusunda olduklarını aktararak, "Hedefimiz, bu bölgeyi çekim merkezi haline getirerek güçlü bir katma değer oluşturmak"

Girişimcilerin Proje Sunumları

Etkinlikte, çeşitli girişimciler kendi projelerini stantlarda tanıtarak katılımcılara fikirlerini sundu. İstanbul'un dönüşümüne katkıda bulunacak yenilikçi projelerin tanıtıldığı bu platform, girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmeleri için önemli bir fırsat sundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) teknoloji programı "Tech İstanbul Demo Day'25 İstanbul'un...

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) teknoloji programı "Tech İstanbul Demo Day'25 İstanbul'un Dönüşüm Sahnesi" etkinliği, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) teknoloji programı "Tech İstanbul Demo Day'25 İstanbul'un...

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) teknoloji programı "Tech İstanbul Demo Day'25 İstanbul'un Dönüşüm Sahnesi" etkinliği, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

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