İBB'den 'Tech İstanbul Demo Day'25' Etkinliği: Girişimcilik İçin Yeni Bir Model

İBB'den 'Tech İstanbul Demo Day'25' Etkinliği
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 'Tech İstanbul Demo Day'25 İstanbul'un Dönüşüm Sahnesi' etkinliğini Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirdi. Bu etkinlik, İBB'nin teknoloji programı kapsamında önemli bir adım olarak öne çıkıyor.
İmamoğlu'ndan Girişimciliğe Destek
Etkinlikte konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, girişimlerin kentte önemli işbirliklerine öncülük edeceğine inandığını belirtti. İmamoğlu, "Tech İstanbul markasını yalnızca İstanbul'da değil, tüm dünyada girişimcilik adına model haline getirmek istiyoruz" İmamoğlu, genç girişimcilerin azmi, yatırımcıların desteği ve paydaşların sinerjisinin önemli bir potansiyel oluşturduğunu ve bu durumun kendilerini umutlandırdığını vurguladı. Ayrıca, "Inovasyon ve teknolojiyi toplumsal faydaya dönüştürmek isteyen herkese ilham veren bir model sergiliyoruz" İmamoğlu, İstanbul'un liderliğini Türkiye'nin geleceğine taşıma arzusunda olduklarını aktararak, "Hedefimiz, bu bölgeyi çekim merkezi haline getirerek güçlü bir katma değer oluşturmak" Etkinlikte, çeşitli girişimciler kendi projelerini stantlarda tanıtarak katılımcılara fikirlerini sundu. İstanbul'un dönüşümüne katkıda bulunacak yenilikçi projelerin tanıtıldığı bu platform, girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmeleri için önemli bir fırsat sundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) teknoloji programı "Tech İstanbul Demo Day'25 İstanbul'un Dönüşüm Sahnesi" etkinliği, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu etkinliğe katılarak konuşma yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) teknoloji programı "Tech İstanbul Demo Day'25 İstanbul'un Dönüşüm Sahnesi" etkinliği, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu etkinliğe katılarak konuşma yaptı.
Genç Girişimcilerin Rolü
Gelecek Vizyonu
Girişimcilerin Proje Sunumları
İmamoğlu, genç girişimcilerin azmi, yatırımcıların desteği ve paydaşların sinerjisinin önemli bir potansiyel oluşturduğunu ve bu durumun kendilerini umutlandırdığını vurguladı. Ayrıca, "Inovasyon ve teknolojiyi toplumsal faydaya dönüştürmek isteyen herkese ilham veren bir model sergiliyoruz" İmamoğlu, İstanbul'un liderliğini Türkiye'nin geleceğine taşıma arzusunda olduklarını aktararak, "Hedefimiz, bu bölgeyi çekim merkezi haline getirerek güçlü bir katma değer oluşturmak" Etkinlikte, çeşitli girişimciler kendi projelerini stantlarda tanıtarak katılımcılara fikirlerini sundu. İstanbul'un dönüşümüne katkıda bulunacak yenilikçi projelerin tanıtıldığı bu platform, girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmeleri için önemli bir fırsat sundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) teknoloji programı "Tech İstanbul Demo Day'25 İstanbul'un Dönüşüm Sahnesi" etkinliği, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu etkinliğe katılarak konuşma yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) teknoloji programı "Tech İstanbul Demo Day'25 İstanbul'un Dönüşüm Sahnesi" etkinliği, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu etkinliğe katılarak konuşma yaptı.
İmamoğlu, İstanbul'un liderliğini Türkiye'nin geleceğine taşıma arzusunda olduklarını aktararak, "Hedefimiz, bu bölgeyi çekim merkezi haline getirerek güçlü bir katma değer oluşturmak" Etkinlikte, çeşitli girişimciler kendi projelerini stantlarda tanıtarak katılımcılara fikirlerini sundu. İstanbul'un dönüşümüne katkıda bulunacak yenilikçi projelerin tanıtıldığı bu platform, girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmeleri için önemli bir fırsat sundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) teknoloji programı "Tech İstanbul Demo Day'25 İstanbul'un Dönüşüm Sahnesi" etkinliği, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu etkinliğe katılarak konuşma yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) teknoloji programı "Tech İstanbul Demo Day'25 İstanbul'un Dönüşüm Sahnesi" etkinliği, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu etkinliğe katılarak konuşma yaptı.
Etkinlikte, çeşitli girişimciler kendi projelerini stantlarda tanıtarak katılımcılara fikirlerini sundu. İstanbul'un dönüşümüne katkıda bulunacak yenilikçi projelerin tanıtıldığı bu platform, girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmeleri için önemli bir fırsat sundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) teknoloji programı "Tech İstanbul Demo Day'25 İstanbul'un Dönüşüm Sahnesi" etkinliği, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu etkinliğe katılarak konuşma yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) teknoloji programı "Tech İstanbul Demo Day'25 İstanbul'un Dönüşüm Sahnesi" etkinliği, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu etkinliğe katılarak konuşma yaptı.