İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni projeleriyle desteklerine devam ediyor. 3-6 yaş arasındaki çocuklar için sunulan ‘Yuvamız İstanbul’ projesinin başvuruları 19 Mayıs’a kadar sürecek.

Yuvamız İstanbul Projesi Nedir?

İBB'nin ‘Yuvamız İstanbul’ projesi, çalışan ebeveynlerin en büyük sorunlarından biri olan uygun fiyatlı ve güvenilir kreş bulma sorununa çözüm sunarak, erken çocukluk eğitimine erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor. Proje, halihazırda aktif olan 111 merkezle hizmet vermekte ve genişlemesine devam ediyor.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

2025-2026 eğitim dönemi için ‘Yuvamız İstanbul’ Çocuk Etkinlik Merkezleri başvuruları 28 Nisan’da başladı. Velilerin, bu fırsattan yararlanmak için acele etmeleri gerektiği belirtildi. Başvurular yalnızca dijital platform üzerinden alınacak. Ebeveynlerin, yuvamiz.ibb.istanbul adresini ziyaret ederek yönlendirmeleri takip edip başvurularını yapmaları gerekiyor.

17 Yeni Kreş Alanı Yayınlanacak

Projenin genişlediği ve toplamda 17 yeni kreş merkezinin açılacağı duyuruldu. Bu yeni merkezlerin yerleri ise şu şekilde belirlendi:

Sancaktepe (İki ayrı nokta)

Kartal (İki ayrı nokta)

Ataşehir Kayışdağı

Sarıyer

Tuzla (İki ayrı nokta, biri Aydıntepe)

Maltepe (İki ayrı nokta, biri Fındıklı)

Pendik (İki ayrı nokta, biri Çamçeşme Kiptaş)

Eyüpsultan Emniyettepe

Çekmeköy Sultançiftliği

Şişli Eskişehir

Mevcut Kreş Merkezleri Nerede?

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında toplamda 111 farklı ‘Yuvamız İstanbul’ Çocuk Etkinlik Merkezi aktif olarak hizmet vermeye devam ediyor. Veli ve ebeveynler, yuvamiz.ibb.istanbul adresini ziyaret ederek mevcut merkezlerin tam listesini ve adres bilgilerini öğrenebilirler.

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

‘Yuvamız İstanbul’ kreşlerine başvurmak oldukça basit:

yuvamiz.ibb.istanbul adresine gidin. Gerekli kimlik ve adres bilgilerinizi girin. Çocuğunuza ait bilgileri ve istenen diğer belgeleri sisteme yükleyin. Başvuru formunu doldurun ve onaylayın. Başvuru numaranızı kaydedin.

Bu fırsatlar, çocukların sosyal gelişimine katkı sunmayı ve erken eğitim deneyimini desteklemeyi amaçlıyor. Velilerin, başvurularını zamanında yapmaları ve bu değerli fırsatlardan yararlanmaları önemlidir.