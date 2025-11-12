İBB İddianamesi Tartışması: Türkyılmaz 402 Şüpheli ve 160 Milyar TL İddiasını Paylaştı

Meclis toplantısında iddianame ve taziye konuşmaları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Saraçhane’deki İBB Meclis binasında gerçekleştirilen Kasım ayı meclis toplantısında gündeme gelen iddianameyi değerlendirdi. Toplantının açılışını İBB Meclis 2’inci Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ yaptı ve oturumda, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 uçağında şehit olan askerler için taziye dilekleri sunuldu.

Toplantının ilk dakikalarında, suç örgütü lideri olmak ve suç örgütü yönetmek suçundan yargılanan Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamenin detayları tartışıldı. Türkyılmaz, iddianamenin uzunluğu ve içeriğine dikkat çekerek, "Dün, bir iddianame düzenlendi. Bu mecliste İBB Meclisi olduğuna göre İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle ile ilgili bir iddiaları söz konusuysa haliyle bunu burada konuşmak ifade etmek zorunda kalacağız" dedi.

Türkyılmaz ayrıca iddianamenin boyutuna vurgu yaparak, "Yaklaşık 3 bin 900 sayfalık bu iddianamede 402 şüpheli, 143 ayrı eylem ve 160 milyar TL’nin üzerinde kamu zararı tespiti açıklandı" ifadelerini paylaştı. Bu rakamların yalnızca bireysel suçları değil, iddianamede iddia edildiği üzere sistematik bir düzeni ve çıkar amaçlı örgütlenmeyi işaret ettiğini belirtti.

CHP milletvekillerinin iddianameye verdiği tepkilere de değinen Türkyılmaz, "İddianame çıktıktan 20 dakika sonra bomboş ifadelerini kullanan CHP milletvekilleri var. Biz, iddianameyi okuyup değerlendirdikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki hususları konuşacağız, müzakere edeceğiz, sorularımız olacak" dedi ve AK Parti grubu olarak iddianamenin teknik bilgileri üzerinden kısa bir değerlendirme yapma niyetinde olduklarını açıkladı.

Türkyılmaz, iddianamede yer alan iddiaların İBB yönetimindeki yapısal sorunları adli bir dosya hâline getirdiğini belirterek, "Siyaset üretmek yerine ticareti siyasallaştıran, kendi çevresine rant akıtan, kaynakları paralel bir ekosistemle akıtan sistemin yakıtı haline getiren bir düzen" ifadeleriyle eleştirisini sürdürdü. Ayrıca dosyada Ekrem İmamoğlu’nun örgüt lideri sıfatıyla yer aldığı ve iddiaların yalnızca kişisel değil kurumsal boyut taşıdığına dikkat çekti.

Türkyılmaz, geçmişte dile getirilen uyarıların iddianameyle birlikte haklı çıktığını savundu ve mecliste konunun takip edileceğini belirtti.

