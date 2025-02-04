İBB, İstanbul'daki Kar Yağışına Karşı Hazırlıklarını Tamamladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte beklenen kar yağışına yönelik tüm hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Belediyeden gelen açıklamalar, olası yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı mücadelede 11 bin 916 personel ve 3 bin 375 araç ile hizmet vereceklerini gösteriyor.

Yol Ağında Hassasiyet

Kentin 4 bin 140 kilometrelik yol ağı üzerinde hizmet veren kar küreme ve tuzlama ekipleri, 637 müdahale noktasında hazır bekletiliyor. Ayrıca, metrobüs güzergahında 44 araç ve iş makinesi de devreye girecek. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde 1551 araç ve iş makinesi görev alacak.

Tuz ve Buzlanma Önlemleri

Tuz depolarında 280 bin ton tuz hazırlanırken, kritik kavşaklar ve yaya noktaları için 377 kutu ve torba tuz yerleştirildi. İstanbul genelinde 60 noktada kurulu Buzlanma Erken Uyarı Sistemi sayesinde yollardaki buzlanma riski hızlıca tespit edilecek. Ayrıca, 48 çekici ve kurtarıcı araç da trafik kazaları ve yolda kalmalara karşı bekleyecek.

Sokak Hayvanlarına Destek

Köy yollarının kapanmaması için kürüme aparatlı 170 traktör muhtarların kontrolüne verildi. Ayrıca, Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için 520 noktada günlük 2 ton besleyici kuru mama dağıtımı yapacak.

Barınma Hizmetleri

Sokakta yaşayan vatandaşlar için iki tesis hazırlandı. Şu an itibarıyla 418 erkek Esenyurt İSTAÇ Eğitim Binası'nda, 79 kadın ise Tuzla'daki Bağımlı Hastalar İçin Rehabilitasyon Merkezi'nin spor salonunda konaklıyor. Evsiz aileler için de anlaşmalı otellerde barınma hizmeti sağlanıyor.

Ulaşımda Ek Seferler

IETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları, yoğun kar yağışı beklenen günlerde ek seferler düzenleyecek.

Hazırlıklar Test Edildi

Ayrıca, olumsuz hava koşullarına karşı alınan önlemler, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda yapılan tatbikatta test edildi. Bu tatbikata, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ile kurumun bürokratları ve karla mücadele ekipleri katıldı. Ekipler, senaryo gereği kapanan yolun açılması için araç takip, trafik ve araç kamera sistemlerini test etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kentte beklenen kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kentte beklenen kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı.